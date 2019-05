Raúl Osorio explota contra Venga la Alegría y Tv Azteca

La salida repentina de Tania Rincón, causó gran polémica y es que la conductora supuestamente saldría la semana que viene por lo que su excolega Raúl Osorio despotricó contra la producción de Venga la Alegría.

Con un Twitter el pionero del matutino de Tv Azteca, se mostró indignado, pues asegura que la salida de la conductora se debe al bajo rating de la emisión incluso señaló que los cambios que hay consecutivamente están cambiando el formato original de donde él fue parte durante muchos años.

"Que comience la cuenta regresiva 10-9-8-7-6..Algo muuuuy malo está pasando en @VengaLaAlegria que se “ADELANTÓ” la SALIDA de @taniarin se suponía salía próx. semana. No alcanzo a cobrar su quincena “COMPLETA”. De las pocas cosas que funcionaban. @RicardoBSalinas @SalinasBenjamin", escribió.

Por si fuera poco minutos después lanzó otro Twitter donde afirmó que su comentario fue por el gran amor que siente por el programa que le dio fama por más de diez años y del cual siempre estará agradecido.

"Y solo escribo esto porque de verdad @VengaLaAlegria fue una parte muy importante en mi vida, al igual que se lo fue para mucha personas y familias que nos permitían ser un GRAN PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO, y del cual formé más de 10 años. No se vale que lo estén haciendo pedazos".

Por su parte varios usuarios apoyaron los comentarios del exconductor y estuvieron de acuerdo con sus fuertes declaraciones sobre el programa.

"Ya no queda nada de vla, le deben cambiar el nombre o mejor aun, sacarlo del aire".

"A mi ya me da flojera y siempre le cambio, cuando antes me encantaba, no queda nada".