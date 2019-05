Raúl Osorio hace menos a nuevos conductores de Venga la Alegría

Luego de despotricar contra el nuevo formato de Venga la Alegría y de la repentina salida de Tania Rincón del programa, Raúl Osorio, recordó los viejos tiempos con los primeros conductores haciendo menos a los actuales.

"La gente en México realmente quería a sus integrantes, Fer del Solar, Ingrid Coronado, Mau Mancera, Sergio Sepulveda, Ponchó de Anda, Mari Tere Alessandri, Vanesa Claudio, Mauricio Barcelata, Carlos Arenas, Tabata Jalil, Jenny y su ballet, Chef Yolo, Chef Mariano etc etc etc.....", escribió Raúl.

Por si fuera poco el exconductor dejó en claro con otro tuit que le faltaron algunos de sus excolegas y es que señaló que el coraje fue lo que hizo que se le olvidaran, pero dejó afuera a Brandon Peniche, Patricio Borghetti y Kristal Silva.

Me faltaron algunos de mis ex-compañeros no menos Importantes y queridos, pero los CORAJES no me dejaron pensar bien : MI COMADRE QUERIDA Raquel Bigorra, Tania Rincón, Lilí Brillanti, Ana María Alvarado, Los Destrampados, y Yo por supuesto AHHH Y ADRI EL PRODUCER Y LA PRODUCCIÓN https://t.co/HeunfS6lXC — Raúl Osorio Alonzo (@rulosorio) 24 de mayo de 2019

"Me faltaron algunos de mis ex-compañeros no menos Importantes y queridos, pero los CORAJES no me dejaron pensar bien : MI COMADRE QUERIDA Raquel Bigorra, Tania Rincón, Lilí Brillanti, Ana María Alvarado, Los Destrampados, y Yo por supuesto AHHH Y ADRI EL PRODUCER Y LA PRODUCCIÓN", aclaró Raúl.

Cabe mencionar que desde hace algunos meses han salido poco a poco los conductores originales del matutino, incluso hasta el mismo productor y es que decidieron buscar nuevos oportunidades incluso en otras televisoras.

"Éramos un Equipo, una Gran Familia, en donde cada uno entendía sus roles y eso era lo que la gente en sus casas realmente DISFRUTABA. De eso se trata ENTRETENER. Por eso mi enojo, por eso mi decepción. Tenemos los mejores recuerdos del programa. No los destruyan. @VengaLaAlegria", expresó Osorio.