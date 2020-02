Raúl Osorio llama malagradecida a Vanessa Claudio por irse

Aunque Raúl Osorio ya no es parte del mundo del espectáculo sigue dando de que hablar y es que opinó sobre la salida de Vanessa Claudio, quien decidió abandonar Tv Azteca para formar parte de las filas de Telemundo.

Y es que el exconductor de Venga la alegría quien siempre se ha mostrado agradecido con la producción, no está de acuerdo con que la puertorriqueña no le diera las gracias al productor Adrián Patiño, quien siempre creyó en ella.

"Para nada es “TRAICIÓN”, todo mundo merece buscar mejores oportunidades de vida y trabajo. Lo que si está mal, es no agradecerle a la persona que creyó en ella la primera vez y le dio su gran oportunidad, la oportunidad que todo mundo buscamos!! Y esa persona es @adri_elproducer", escribió Adrián en Twitter.

Para nada es “TRAICIÓN”, todo mundo merece buscar mejores oportunidades de vida y trabajo. Lo que si está mal, es no agradecerle a la persona que creyó en ella la primera vez y le dio su gran oportunidad, la oportunidad que todo mundo buscamos!! Y esa persona es @adri_elproducer https://t.co/JQGoQCNZdT — Raúl Osorio Alonzo (@rulosorio) February 1, 2020

Recordemos que el ahora empresario fue parte de los inicios de Venga la alegría por lo cual se convirtió en uno de los personajes más queridos de la pantalla chica pues la empatía que demostró con el público muy pocos la han tenido.

Tras la declaración de Raúl los usuarios no se quedaron de brazos cruzados y opinaron sobre el tuit que dio mucho de que hablar, pues son pocas las veces en las que el exanimador entra en la polémica.

"A ver rulo en algunas cosas tienes razón pero vane siempre ha sido agradecida no veo porq tiene que mencionar eso en VLA cuando el ya no está", "Ya lo había hecho rulo! Desde la primera vez que salió yo pienso que ahora no fue así por que él ya no está en el programa", escribieron en redes.