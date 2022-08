Raúl Velasco casi explota del coraje por chiste 'vulgar' de Jorge Falcón en Siempre en Domingo

México.- Se sabe que uno de los comediantes más queridos dentro del mundo del espectáculo mexicano es Jorge Falcón, quien pese a lograr destacar por sus propios méritos, también tuvo algo de ayuda, pues Raúl Velasco jugó un papel importante en su proyección.

Sin embargo, no todo fueron risas para estos famosos, quienes lograron entablar una gran amistad fuera de los foros, ya que hubo una ocasión en la que el conductor se enfureció por un chiste vulgar que hizo el comediante.

Durante una entrevista con el Escorpión Dorado, Jorge Falcón reveló que en una de sus primeras apariciones en el programa Siempre en Domingo, se le dio una lista de temas que estaban prohibidos en la televisión, como chistes sobre el ejército, la iglesia, la homosexualidad y la política.

Aunque se adecuó al programa, nunca recibió una advertencia sobre chistes de picardía y durante uno de los programas de Raúl Velasco hizo un chiste de tal tema y logró hacer enfurecer al máximo al conductor.

El chiste en cuestión iba sobre un borracho que entra por accidente al baño de mujeres sólo con la intención de orinar, pero al estar haciendo sus necesidades, una mujer le abre la puerta y enoja exclama: "¡Oiga! ¿Qué no sabe que este lugar es para damas?" y remata el hombre: "Este también...", lo cual provocó risas en el público, pero gran furia en Velasco.

Según relató Jo Jo Jorge Falcón, Raúl Velasco al finalizar su presentación se le acercó para regañarlo y mostrarse muy enfurecido, diciéndole: "Jorgito, yo me permito todo, nada más no se pase. Por ahí platicó algo que no me gustó". Cabe destacar que el conductor siempre declaró que Siempre en Domingo era un programa familiar.

