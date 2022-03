Raúl Velasco según acabó la carrera de Ilse de Flans por no quererle hacer un favor fuera de lugar

Tras las acusaciones hizo Sasha Sokol sobre Luis de Llano hace poco en Twitter donde lo acusa de abusar de ella cuando apenas tenía 14 años de edad, nuevas cosas han salido a la luz con relación a la época en que sucedió y en esta ocasión se habla de Raúl Velasco quien supuestamente se rumoraba que no solo humillaba a los artistas, también acosaba supuestamente a las famosas, en este caso a Ilse ex integrante de Flans.

De acuerdo con el programa En Shock de Jorge Carbajal, en esa época los poderosos de la industria musical no solo eran Luis de Llano y Toño Berumen, también el conductor Raúl Velasco, famoso por impulsar a varias estrellas que ahora son de talla mundial, pues todas ellas se presentaron en su programa Siempre en Domingo, una de ellas en su momento fue Ilse del grupo Flans, cuando en 1992 se lanzó como solista con el disco África.

Aunque Ilse logró varios éxitos, con ese disco esperaba el apoyo de Raúl Velasco, para un segundo álbum llamado El Río en 1996, pero ya no hubo promoción para este, pues el conductor según quería algo más con Ilse que una amistad, pero la rubia no cayó en el juego, por lo que supuestamente su carrera se vino abajo.

"Después hacen otro disco y casualmente el disco ya no se promociona y mucho menos como se promocionaba en Siempre en Domingo ya no y después de eso ya Ilse se desapareció ya no hubo nada de Ilse porque crees, porque no le hizo jalón al señor Velasco", dijo Jorge Carbajal.

Si echas un vistazo a YouTube podrás ver como Raúl Velasco podría hacer que brillaras o tenías que aceptar sus críticas, pues era el fuerte de la industria en esa época, por si fuera poco Jorge Carbajal retó a Pati Chapoy que trabajó con él hace varios años que haga investigaciones sobre como era en realidad Raúl Velasco.

Y es que las acusaciones de Sasha Sokol han puesto a temblar al mundo del espectáculo por las cosas turbias que se han encontrado en ellas con el paso de los años.

