Desde muy pequeño fue descubriendo poco a poco sus sueños gracias a que sus padres escuchaban a intérpretes como Elvis Presley y Michael Jackson, sin dejar de lado la humildad, carisma y la sencillez que ha demostrado; hoy Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, mejor conocido como Rauw Alejandro, es uno de los fenómenos más escuchados en la industria de la música, poniendo en cada una de sus letras el corazón para seguir el camino correcto y llegar hasta la cima.

En entrevista para EL DEBATE, el artista originario de San Juan, Puerto Rico, quien también es compositor, productor musical y bailarín, se ha ganado el cariño del público y ahora se encuentra brillando con el éxito mundial Todo de ti, además promociona su disco Vice versa y el reciente sencillo junto a Jennifer López, Cambia el paso. Asimismo, Rauw Alejandro destacó que espera con ansias volver a México para hacer una gira por todo el país.

Todo de ti se ha vuelto un fenómeno en las listas de reproducciones:

“Yo nunca me imaginé el nivel al que iba a llegar la canción Todo de ti, siempre con buenas expectativas, siempre he tratado de poner todo mi cariño y amor a los temas, y cuando yo hice esta canción con mi equipo sentí algo especial. Decidimos lanzar el álbum con este tema, pero nunca me imaginé la magnitud de los récord de la aceptación del público”.

En el nuevo álbum Vice versa, describes un proyecto personal y único:

"Yo digo que cuando hablo de lo personal me refiero a poner el corazón en la mesa y hacer el arte con la pasión, con la intención de enseñarle eso al público y conectar con mis fanáticos, ellos me entienden y yo los entiendo, tratamos de buscar eso para sentirnos satisfechos y de eso se trata el álbum Vice versa, de divertirse, es lo que me gusta hacer".

Rauw Alejandro disfruta con humildad sus éxitos. Foto: Cortesía

Lanzas en colaboración con Jennifer López el tema Cambia el paso:

"Es un honor para mí haber trabajado con Jennifer López, yo la veía de toda mi vida, sus películas, canciones, sus premios, un honor haber trabajado con ella, es un sueño, representándonos a la cultura latina y Cambio el paso, rompiendo".

¿Cómo ha sido esa evolución de Rauw Alejandro desde sus inicios hasta el día de hoy?

"Wow, Rauw con muchas facetas en su vida, Rauw ha madurado muchísimo, ha aprendido en el camino y yo pienso que de eso se trata la vida, de aprender y seguir creciendo como persona, como ser humano, y dentro de mi trabajo seguir siendo un gran artista e ir mejorando cada día".

El género urbano llegó para quedarse y hacer mancuerna con ritmos:

"Este género tiene mucho que ofrecer, es muy variado y con toda la libertad de ser creativo. Es un género infinito, de generación en generación se ha demostrado que tiene un potencial y se ha mantenido muy arriba; es la música del pueblo, de la calle, de los jóvenes y lo que hacemos es expresar de una manera nuestros sentimientos. Hoy en día estamos arriba y muchas artistas lo estamos representando".

¿Cuál es la clave para componer tus temas y convertirlos en un éxito?

"Trato de inspirarme en cosas de la vida, cosas cotidianas que todo el mundo pasa. Busco inspiración y me gusta compartir ideas, me gusta observar lo que pasa y de todo eso trato de hacer un análisis, una conclusión a la hora de componer, pienso que ha sido clave de nuestro éxito y trabajo con un equipo increíble".