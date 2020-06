Raven-Symoné revela que se casó en secreto con Miranda Maday

Estados Unidos.- No existe duda alguna de que la actriz Raven-Symoné será uno de los grandes recuerdos de la infancia de muchos, esto debido a su participación en el programa de Disney That's So Raven y su protagonización en la saga de películas Cheetah Girls, en donde llegó a colaborar con la mexicana Belinda.

Por esta razón, la actriz de 34 años es una de las favoritas de muchas personas y ahora ha logrado conmover a millones alrededor del mundo al anunciar que se casó en secreto con su novia Miranda Maday e hizo que muchos se sintieran orgullosos de seguirla desde su juventud hasta el día de hoy.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

A través de sus redes sociales, la actriz compartió algunas fotografías de su boda secreta con Maday, con quien tuvo una discreta ceremonia en el patio trasero de su casa en Nueva York y a quien dedicó un amoroso mensaje que le valió millones de reacciones.

Me he casado con una mujer que me comprende, en lo malo y en lo bueno, desde el desayuno al tentempié de medianoche, en el escenario y en casa. Te quiero, señora Pearman-Maday", compartió Raven en Instagram.

Esto cayó de sorpresa para muchos, debido a que son muy pocos los detalles sobre su relación los que se conocen, pues ha decidido mantener todo en secreto desde que inició y ahora la presenta de manera oficial en las redes sociales, no como su novia, sino como su esposa.

Para este gran día, Raven-Symoné eligió un atuendo informan en color negro, mientras que Miranda Maday vistió un increíble atuendo en color beige con el que se tomaron varias fotografías y las compartieron en sus redes sociales, captando la atención de muchos.

Miles y miles de comentarios recibieron las recién casadas, en su mayoría muestras de amor, halagos y suerte para esta nueva etapa en sus vidas, incluso, ya esperan a que adopten o tengan hijos con mucha emoción.