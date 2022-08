Razones por las que Rubí podría ser GANADORA de La Academia en TV Azteca

Finalmente, la tercera razón es el rating , ya que La Academia ha sido acusada de hacer llegar a Rubí hasta la final para mantener altos sus niveles de audiencia, lo cual no ha sido confirmado. La misma producción podría ser la responsable de hacerla ganar el primer lugar y convertirla en la ganadora más polémica del reality show de talentos, según señalan usuarios de Internet.

La segunda razón es la división de votos , ya que el público al no encontrar un favorito, debido al gran talento que hay en esta generación y la diversidad de voces, podrían no centrarse en uno y dividir sus votos, lo que le daría ventaja a Rubí , quien tiene un gigantesco grupo de seguidores.

Y es que existen muchas razones para que la joven logre ser la ganadora del primer lugar de La Academia: 20 años , lo que ha despertado desconcierto entre el público, pues muchos consideran que no lo tiene nada merecido.

A pesar de que su talento no se compara con el de los demás finalistas ; Nelson, Mar, Andrés y Cesia, la joven se ha robado el corazón del público por su personalidad, sencillez, humildad, carisma y buen sentido del humor.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.