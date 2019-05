Reaccionan fans a If I Can´t Have You de Shawn Mendes

Las primeras horas de hoy 3 de mayo, se estrenó el nuevo sencillo de Shawn Mendes llamado If I Can't Have You y representa el comeback de Shawn Mendes luego de que su último disco saliera en 2018.

Los fans rápidamente reaccionaron y, vía Twitter, comenzaron a compartir sus impresiones sobre la nueva interpretación de Mendes.

EL AGUDO Y EL CORO Y TODO GENTE ME FUI DE JETA#IfICantHaveyou pic.twitter.com/ef7ZyfydAo — Alina is listening iichy (@Shawnlove05) 3 de mayo de 2019

Yo antes de escuchar la canción de Shawn.



Vs



Yo después de escuchar CHIQUITA OBRA DE ARTE. AIRE #IfICantHaveYou pic.twitter.com/PfdxyvY1Qz — Wendy �� (@xweendyy) 3 de mayo de 2019 Les gustó tanto a los fans que hasta trataban de darle ás vistas a la nueva producción del cantante.

información recopilada de como hacer que sus visitas cuenten:

-Tener la sesión abierta de Youtube, sin embargo intercalar entre dos o tres vídeos.

-Borrar caché.

-Actualizar, no replay #IfICantHaveYou — if alis can’t have you (@birddshawn) 3 de mayo de 2019

Te dejamos aquí con el video de If I Can´t have you.