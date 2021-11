Reacciones encontradas en Cuba por los Latin Grammy de "Patria y Vida", el himno de las protestas contra el Gobierno cubano

La Habana.- Los dos Latin Grammy ganados por "Patria y Vida", el himno de las protestas contra el Gobierno cubano, han generado este viernes reacciones encontradas en la isla: desde la crítica hasta la alegría por tan importante galardón.

Con cerca de 9 millones de reproducciones en la plataforma YouTube, la canción interpretada por los cubanos Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, el Funky y Maykel "Osorbo", quien se encuentra preso desde mayo, recibió la víspera los dos premios en las categorías mejor canción urbana y canción del año.

El rap, que reinterpreta el lema del Gobierno cubano "Patria o Muerte", salió a la luz en febrero y cinco meses después se volvió el lema de los manifestantes que salieron a las calles en las mayores protestas antigubernamentales en años. La canción fue criticada por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel y el exministro de Cultura Abel Prieto, quien la describió como un "panfleto musical".

"Engendro" musical para el gobierno

El diario oficial Granma resaltó hoy que "Patria y Vida" es parte de la estrategia de "golpe blando" contra la Revolución cubana y volvió a considerarlo un "panfleto".

El crítico y periodista Pedro de la Hoz afirma en el artículo "Notas falsas en Las Vegas" que "los peones que pusieron cuerpo y voz al tema y uno de sus patrocinadores trataron de llamar la atención sobre una delirante ficción que quieren hacer creer: la de una Cuba en bancarrota, ingobernable, dictatorial, urgida de una agresión supuestamente salvadora".

Añade que el "show" comenzó con la "ridícula puesta en escena" de Yotuel, su esposa la actriz española Beatriz Luengo y el Funky, uno de los intérpretes de la canción. El reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación ocurre días después de la frustrada marcha opositora del 15 de noviembre que pretendía continuar con las protestas de julio para un cambio en Cuba.

En ese contexto, tras revocar las acreditaciones a los periodistas de Efe -horas antes de las protestas del 15N-, las autoridades cubanas restituyeron dos de ellas y comunicaron al Gobierno español su intención de devolver otras dos y conceder, no antes del 28 de noviembre, el visado de periodista al nuevo jefe de la oficina, Juan Palop, "un pretendido alivio a cuentagotas", según la presidenta de la Agencia, Gabriela Cañas, que reclama la recuperación de todas las credenciales de su personal en La Habana.

El Grammy "del pueblo"

El rapero Maykel "Osorbo", preso desde mayo en Pinar del Río (occidente), dijo en una llamada telefónica que le dedicaba los Grammy al pueblo que "hizo que esa canción fuera nominada".

La poeta Katherine Bisquet, desterrada a Polonia, escribió en Twitter: "Maykel con dos Grammy y Luis icono en Times. Orgullo de la cultura cubana. Sufre MINCULT (Ministerio de Cultura) ¡Tus delincuentes te saludan!".

Los otros premiados de Cuba

La Academia Latina de la Grabación reconoció también al fonograma "Cha cha chá: Homenaje a lo tradicional" como Mejor álbum tropical tradicional, producido por la estatal Empresa de Grabaciones Musicales (Egrem) y El Cerrito Records, con sede en California.

El disco fusiona ese género con el bolero y el son en ocho temas donde los músicos cubanos Issac Delgado, Rafael Lay y Alain Pérez -quien hizo todos los arreglos- rinden homenaje a la legendaria orquesta Aragón.

El otro Grammy para Cuba fue para el jazzista Iván "Melon" Lewis quien se alzó en el apartado mejor álbum de Jazz Latino con su disco Voyager.

El ingeniero Máximo Espinosa formó parte de la grabación premiada de Pucho C. Tangana; mientras el guitarrista cubano Manuel Barrueco recibió el Latin Grammy a la mejor obra-composición clásica contemporánea por el álbum "Music From Cuba And Spain, Sierra: Sonata para guitarra", del compositor Roberto Sierra. EFE

Nota de los abonados: Las decisiones de las autoridades cubanas de los últimos meses han diezmado el equipo de la delegación de Efe en La Habana, donde actualmente solo dos periodistas pueden seguir ejerciendo su labor. Efe espera poder recuperar en los próximos días su capacidad informativa en la isla.