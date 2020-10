Reaparece Frida Sofía tomando el sol con un bikini rojo

Estados Unidos.- Frida Sofía, de 28 años, reaparece en las redes sociales tomando cómodamente el sol en un bikini en color rojo, lo que ha hecho enloquecer a todos sus fanáticos, ya que no había hecho publicaciones personales, sólo de trabajo, y por fin se deja ver disfrutando de un día soleado.

La hija de Alejandra Guzmán aparece un corto video que compartió en Instagram donde se vio sin maquillaje y muestra su cuerpo en traje de baño, el cual ha logrado gracias a arduo ejercicio y rigurosas dietas, pues la joven no ha tenido que recurrir a distintas operaciones estéticas para lucir como lo hace ahora, a diferencia de muchas mujeres de su edad.

"Aquí en el sol... la perla mexicana", escuchamos decir a Frida Sofía en el video que ya tiene bastantes reproducciones y elogios por parte de sus seguidores. En la descripción se hace llamar "La perlita mexicana" y revela que es una mujer de piel muy pálida que hasta parece vampiro, pero seguramente después de este bronceado tendrá un aspecto de diez.

La cantante en ascenso no se había aparecido por sus redes sociales para compartir fotografías o videos de su vida personal, sino había estado compartiendo publicidad y trabajo. Su publicación más reciente fue a principios de este mes, cuando la vimos mostrando sus mejores movimientos para twerk, el baile que hace mover el trasero a todos.

En el video la vemos bailando y dándolo todo para la cámara, mientras viste un conjunto pants estilo tie dye, una de las nuevas tendencias para este año. La publicación recibió miles de reproducciones y comentarios, donde todos destacan lo bien que mantiene su físico y su buen conocimiento para el baile, una habilidad y talento que seguramente heredó de su madre.

Previo a estas publicaciones, la cantante había compartido algunas fotografías y videos de trabajo, donde promociona su nueva página llamada Frida Sofía Tips, en la que ha estado muy enfocada y está decidida a crecer mucho más. Actualmente la página cuenta con más de 220 mil seguidores y 165 publicaciones.

En dichas publicaciones Frida Sofía se ha encargado por completo en ayudar a todas aquellas mujeres que buscan un cambio en su vida, ella está tan comprometida con este proyecto que en su cuenta oficial les ha hecho saber a todos que está decidida a contestar todos los mensajes y dudas que tengan sobre cada una de sus rutinas.

Son distintos temas los que la joven trata en su página de tips, tales como belleza, maquillaje, compras en línea, cómo ser una mejor instagrammer, nutrición, salud, productos de belleza, ejercicio, cuidado facial, recetas saludables y rutinas para mantenerse en forma.

Todo indica que Frida Sofía está muy feliz con este nuevo proyecto y en la página de este la vemos compartiendo distintas fotografías, desde comidas, productos de maquillaje y cuidado facial hasta los resultados de distintas rutinas.

En una de las fotografías vemos que Frida Sofía luce un abdomen muy marcado, esto gracias a la rutina de ejercicio que comparte con todas las mujeres para que decidan hacer un cambio en sus vidas. En otra imagen vemos el rostro de la joven sin ninguna imperfección al natural y luciendo muy hermosa, gracias a los productos que ha estado utilizando y que promociona para sus fanáticos y seguidores.

Recordemos que uno de los últimos proyectos de Frida Sofía es el documental que prepara sobre su vida. En las redes sociales, la hija de Alejandra Guzmán, reveló que se encuentra preparando este proyecto audiovisual en el que contará su historia, su propia versión de la relación que mantuvo con su madre, una vida llena de polémicas y peleas.

En el cuadro del anuncio, la intérprete indicó que busca realizar este proyecto con la intención de contrarrestar la mala imagen que se tiene de ella en la prensa, además, señaló que logró superar una etapa muy dura de su vida y muy oscura, por lo que desea mostrarles a las personas cómo lo hizo.

Quiero contar mi historia para que me entiendan, yo sé que es difícil porque a veces ni yo me entiendo, pero lo quiero contar porque ya superé esa etapa, fue muy fea pero muy valiosa y me enseñó a sobrevivir", contó sobre su nuevo documental.