Reaparece Tano Elizalde luego de ser señalado como el responsable, de la muerte de Valentín Elizalde

Este miércoles 25 de noviembre de 2020 se cumplen 14 años del asesinato de Valentín Elizalde. El cantante del Regional Mexicano perdió la vida tras un ataque armado a su salida del palenque en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. En el atentado también perdieron la vida su chofer Reynaldo Ballesteros y su representante Mario Mendoza Grajeda. Tano Elizalde, primo inseparable de "El Gallo de Oro" fue el único sobreviviente.

Con motivo del aniversario luctuoso número 14 de Valentín Elizalde, su primo estuvo en el programa Hoy, luego que hace unos meses su ex esposa Marisol Castro asegura en el programa Ventaneando de TV Azteca, que él era el responsable del asesinato del cantante quien fuera parte de la Dinastía Elizalde. En la entrevista que Tano Elizalde tuvo en el matutino de Televisa, expresó:

Lo más fuerte para mí es que él se haya muerto en mis brazos, es algo que jamás se borrará de mi mente.

Al respecto de las acusaciones de su ex esposa, quien lo señala de ser cómplice en la muerte de "El Gallo de Oro", manifestó: "siento que es algo que trae ella (su ex esposa), es un coraje, despecho de que la haya dejado. Ya me había separado, conocí a Gabriela (quien fuera esposa de Valentín) después de 12 años que no la había visto y de ahí es que nace lo hermoso de nosotros". El músico aseguró seguir amando a su primo y no descartó tomar medidas legales ante la difamación que existe en su contra.

En mayo pasado Marisol Castro comentó al programa conducido por Pati Chapoy, que su entonces esposo Tano Elizalde, estuvo supuestamente muy inquieto el día de la presentación en el palenque de Reynosa, "muchas veces me dijo que no quería ir". Asimismo contó que su esposo le comentó, que no entendía porque Mario Mendoza había aceptado esa fecha en la ciudad de Tamaulipas: "ahora que pasa el tiempo, por los hermanos de Vale, me vengo a enterar que fue él (Tano) quien agarró esa fecha".

Presuntamente esa fecha en la que Valentín Elizalde se presentó en Reynosa, ya estaba apartada para un show en la ciudad de Tijuana, Baja California y según, ante la insistencia de Tano Elizalde, decidieron cancelarla y aceptar la presentación en Tamaulipas.

De acuerdo con Marisol Castro, la señora Camila (mamá de "El Gallo de Oro") le dijo tiempo después que su hijo no quería asistir a Reynosa. "Mamá no quiero ir, pero Tano agarró la fecha y pues tengo el compromiso", dijo supuestamente Valentín Elizalde a su mamá.

En muchas ocasiones Tano Elizalde ha expresado lo que el fallecido intérprete de canciones como "Soy así", fue para él. "Corres por mis venas, te extraño más que nunca viejón y cómo gritarlo, cómo explicarte si vives en mí, nacimos el uno para el otro, Dios sabe porque hace las cosas y Dios sabe porque quiso, que yo me quedara aquí y tú también mi Vale, por más vueltas que le doy a todo esto caigo donde mismo, viejo dame fuerzas para seguir con tu legado, te amo, te mando un beso donde sea que te encuentres y si ya te hago falta ven por mí, tu primo el que más te ama y te amará siempre, estoy orgulloso de ti, de tu humildad, de todo lo que aprendí de ti y tú de mí".