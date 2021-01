Rebeca y Viviana García, las sobrinas de Maribel Guardia que quizás no conocías

Luego de recuperarse de su contagio de Covid-19 y de recibir el año nuevo 2021, la hermosa cantante Maribel Guardia viajó a su natal Costa Rica para reencontrarse con su familia tras varios meses de no poderse ver por la pandemia. En su perfil de Instagram la también actriz de cine y televisión ha compartido algunas fotografías junto a sus seres queridos.

En una de sus publicaciones podemos ver a dos de sus sobrinas que quizás no conocías; se trata de Rebeca y Viviana García, tan bellas como su tía Maribel Guardia. En esta fotografía también aparece su hermana mayor Vilma Chacón, a quien le dice de cariño "Mima"; cabe mencionar que Vilma se convirtió en una segunda mamá para la cantante, tras la muerte de su madre biológica.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Sobrinas bellas, besos en la distancia", expresó la esposa del abogado Marco Chacón en su post. "Que hermosa familia, saludos a Mima", le escribió Lourdes Munguía a su entrañable amiga Maribel Guardia. "Hasta las sobrinas lucen más mayores, "que ojos tan hermosos tienen todas", "son una belleza todas, saludos Maribel hermosa ❤️ espero estés disfrutando mucho", "cuatro bellísimas mujeres", "divinas", "lo más hermoso que Dios y la vida nos da es nuestra familia, hermosas todas, se te quiere siempre Maribel", fueron otros de los comentarios en la publicación.

Zarelea Figueroa, una de las hijas del fallecido cantautor Joan Sebastian, escribió en el post en mención: "Mari, dale un beso a Mima bella de parte mía", a lo que la actriz le respondió: "gracias muñeca, te manda besos". Recordemos que Maribel Guardia tuvo una relación sentimental con el intérprete nacido en Juliantla, Guerrero. Fruto de su amor tuvieron a su hijo Julián Figueroa, quien sigue los pasos musicales de su padre.

Leer más: Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, narra su horrible experiencia con el Covid-19

Anteriormente Maribel del Rocío Fernández García, nombre verdadero de la artista costarricense de 61 años de edad, compartió su reencuentro con su mamá Vilma Chacón, refiriéndose a ella como su maestra de vida.

"Después de un año vuelvo a ver a mi mamá, Dios me regaló esa licencia de poder abrazarla y disfrutar de su magia, amor y consejos, mi maestra de vida y mi mejor amiga, les mando bendiciones en la distancia".

Maribel Guardia junto a sus sobrinas y su mamá Vilma Chacón. Foto: Instagram @maribelguardia

Por otra parte, Marco Chacón tuvo una charla con varios medios de comunicación donde habló sobre su experiencia con el Covid-19, resaltando que a esta enfermedad hay que tenerle respeto, ya que es un virus que no tiene miramientos (que no tiene prudencia en la manera como actúa). El esposo de Maribel Guardia pasó días terribles, los cuales no se los desea ni a su peor enemigo.

"Cuando yo estuve en mis dos peores días dije, 'Dios mío, yo esto lo tolero, lo aguanto, lo soporto, pero Dios, si me faltan los dos peores días, no voy a aguantar', y como no sabes a ciencia cierta en que día estás, si lo pensé, dije: 'si estoy empeora, me voy a morir'. Gracias a Dios, bendito sea Dios que no empeoré y empecé a mejorar".

Leer más: ¿Cómo se conocieron Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón?

El representante artístico de la escultural Maribel Guardia y de su hijastro Julián Figueroa, mencionó ante los diversos medios de comunicación, que durante sus días enfermo el problema más grande que tuvo fue un hipo muy extraño que da a causa del Covid-19, que consiste en cinco contracciones de tórax con episodios de reflujo, "que en el quinto que te atoras, te estás ahogando y no para, y así estás cinco horas".

Afortunadamente tanto Maribel Guardia como Marco Chacón ya están bien de salud; en uno de sus recientes post en su feed de Instagram, la cantante compartió esta reflexión a sus miles de seguidores. "No permitas que estos tiempos tan difíciles te quiten la esperanza y la fe, esa luz que vive en nuestros corazones, vendrán tiempos mejores, Dios nos ama".