Rebecca Jones, asi quiere que sea su siguiente pareja

Rebecca Jones, protagonista de la nueva telenovela de Televisión Azteca, "Las Malcriadas", en entrevista con "Ventaneando" abre su corazón y revela cómo se siente, tras haberse separado de Alejandro Camacho y luego de haber estado casada con él durante 26 años.

Abierta al amor.

La edad no le importa, ya que los años le han favorecido en muchos aspectos.

"Creo en el amor, no creo que haya etiquetas, y la edad no tiene nada que ver. Creo que no hay que pensar tanto en las cremas 'anti arrugas'. Hay que saber aceptar que envejeciste, con dignidad."

Así sería su nuevo galán...

Ahora disfruta de su soltería, pero se muestra abierta al amor, y opina de cómo le gustaría que fuera su siguiente pareja sentimental.

"Me gusta mucho estar sola. Es bueno saber estar contigo mismo. El hombre que quisiera a mi lado, pues quisiera que no estuviera feo, que me haga reír y que tenga una buena plática."

Vive agradecida.

Siempre vivirá agradecida al fallecido actor y productor Ernesto Alonso, porque él creyó siempre en ella como actriz,y le auguró que llegaría muy lejos como tal.

"El me dijo que creyera en que yo iba a ser una gran estrella, y eso lo creí siempre."

Rebecca Jones será "Catalina" en "Las Malcriadas". Foto: captura de pantalla

Y "Las Malcriadas" llegan pronto.

"La Malcriadas" se estrenará el lunes 18 de septiembre a las 21:30 horas a través de Televisión Azteca.

Rebecca Jones, Ernesto Laguardia y Sara Maldonado protagonizan la historia que contempla temas fuertes como la trata de blancas, y la prostitución, según se ha relatado en distintos programas de televisión.

Sobre la trama, Ernesto Laguardia expresó :

“Estoy emocionado por trabajar en una historia fresca y real, con un elenco talentoso, y sobretodo agradecido por aparecer en las pantallas de Azteca”.

Un gran elenco participa en "Las Malcriadas". Foto: Twitter

Sara Maldonado, por su parte, en declaraciones en la Ciudad de México, durante el inicio de las grabaciones de la teleserie citó:

"Estoy muy emocionada por comenzar una historia llena de suspenso, crimen, pasión y amor. Para mí es este nuevo ciclo es un gran reto ya que yo siempre busco personajes complejos”.

Rebecca Jones recordó haber cosechado grandes éxitos en esta televisora y se dice segura de que esta producción no será la excepción: