Rebecca Jones desmiente que tenga nuevamente cáncer

La actriz Rebecca Jones, protagonista de telenovelas inolvidables como Dos Vidas, Cuna de lobos y El Ángel Caído, reacciona ante los comentarios respecto a que recayó en cáncer.

La revista TVNotas da a conocer que Rebecca Jones, originaria de Ciudad de México, supuestamente de nuevo padece cáncer, tras dos años de haberlo vencido, y mencionan que ahora le invadió su útero.

En entrevista con Maxine Woodside para su programa Todo para la Mujer, Jones, exesposa del también actor Alejandro Camacho, desmiente a la publicación referida.

Es lo que me molesta de estas notas falsas. La gente que me quiere, sí se preocupa. No tengo ni útero, con eso te digo todo”, expresa Jones a Woodside.