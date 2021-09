Rebecca de Alba, Susana Zabaleta y Adela Micha hablan sobre la situación de Inés Gómez Mont

México.- El caso de Inés Gómez Mont sigue generando opiniones y una de las más recientes fueron las de Rebecca de Alba, Susana Zabaleta y Adela Micha, que se refirieron al tema durante el programa La Saga, mostrándose sorprendidas por los lujos que la conductora siempre evidenció.

Han pasado días sin saber sobre el paradero de la conductora, sin embargo, recientemente emitió un comunicado para referirse al tema y deslindarse de problemas legales que le son acusados como lavado de dinero y delincuencia organizada, junto a una orden de arresto para su esposo, Víctor Álvarez Puga.

Por ser el tema del momento, tres compañeras del medio artístico decidieron hablar sobre lo sucedido y externan sus comentarios. "Siempre me sorprendió y no deja de sorprenderme, sus fotos, y ojo que me encantan los trapos, pero es que ella...", comenzó Micha hablando sobre Gómez Mont.

"¡Ay!, Cabr*n, yo a ella ni la conozco", continuó Zabaleta. "Yo cada vez me sorprendo más, me sigo sorprendiendo", explicó de Alba, refiriéndose a los delitos en el medio del entretenimiento, como lo que ha pasado con Laura Bozzo y Gloria Trevi recientemente.

Las conductoras hasta bromearon sobre la cantidad de hijos que tiene Inés y hasta hablaron sobre el tema de la mansión que se compró en los Estados Unidos, que era de la mega cantante Cher. "También es de parte de nosotros esa casa, hay que llegar todas", dijo Susana.

"Lo que pasa es que vemos personas, pero no las conocemos. En el caso de ella en específico es que no deja de sorprenderme que no es el único, salen casos por acá y por ella, de gente que ni conoces, pero la ves y piensas que nunca va a ocurrir… es que sale todo", añadió Rebecca en conversación.

Seguido, Adela contestó "de la noche a la mañana se hicieron de un chorro de lana". Mientras tanto, Susana dio su opinión, una observación muy personal y comentó: "Mira, si se lo comprueban… es que pasa una cosa aquí que la tenemos que hablar, que lo tenemos que decir, la neta: en México todo mundo es culpable mientras no se pruebe lo contrario, y la ley dice lo contrario en casi todas partes del mundo. Yo creo que habría que ver, si lo comprueban, yo creo que con la pena...".

Fue una mesa de conversación entre Rebecca de Alba, Susana Zabaleta y Adela Micha, que no perdieron la oportunidad de hablar sobre el caso de Inés Gómez Mont, donde los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y la mayoría estuvieron de su lado.