Rebecca de Alba comparte imagen en la que Ricky Martin le da el beso que más recuerda

México. La conductora Rebecca de Alba, originaria de Zacatecas, México, recuerda el romance que tuvo años atrás con el cantante Ricky Martin y publica en su cuenta de Instagram una imagen inédita en la que aparecen juntos y él le da un beso.

"El beso más envidiable", dice uno de los fans de Rebecca de Alba es el que le dio Ricky Martin y quedó captado en la fotografía que la famosa conductora de televisión que se inició en el mundo de los concursos en su tierra natal da a conocer en su red social.

#tbt No empiecen! Shhhhhh! Jajaja!", escribe Rebecca en el título de su post y de inmediato sus fans escriben: "me desmayé", "se antoja", "lo bailado ni quien lo quite", "Me encantó! Que hermosa" , "la mujer más envidiada del mundo" y "Pinche viejo sabroso �� y tu tan preciosa eran la pareja perfecta!!!!!."