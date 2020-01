Rebecca de Alba confiesa por qué rechazó casarse varias veces

La conductora de televisión Rebecca de Alba, originaria de Zacatecas, confiesa que varias veces recibió propuestas de matrimonio y las rechazó a sus pretendientes.

Rebecca de Alba, al ser abordada en Ciudad de México por varios periodistas, hizo público que cuando tenía 16 años de edad recibió por vez primera una propuesta de matrimonio porque sintió que era demasiado chica.

Según reporte en distintos portales de noticias, Rebeca comenta también que varios de sus enamorados tenían planes de casarse con ella, pero en esos momentos no era su prioridad.

En una ocasión, cuando un novio le propuso matrimonio, salió corriendo, relata, y en otra más, ya estudiaba en la universidad cuando sucedió y tampoco quiso.

Rebecca relata también que otro de sus pretendientes le ofreció un anillo que fue de su abuela, y también la rechazó; lamentablemente esa sortija cayó a una alcantarilla.

Años atrás, Rebecca de Alba tuvo un polémico noviazgo con el cantante Ricky Martin y también fue relacionada por tener un romance con Luis Miguel, José María Yazpik y Miguel Bosé, entre otros famosos.

Rebecca de Alba tiene 55 años de edad actualmente y está feliz con su soltería.

Respecto a Luis Miguel, la serie, expresó que vio la primera parte y le pareció una fiel copia de lo que fue en realidad su vida.

Y sobre su amistad con el cantante, dijo que añora los años 90, década en la que convivió mucho con él. No cree que sea ella pieza fundamental para aparecer en la segunda o tercera temporada de su serie.

Si no me lo solicita directamente él, yo no cuento nada. Sería algo padre porque éramos un grupo de amigos en los años 90, hacíamos cosas sanas entre cuates."