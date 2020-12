Rebecca de Alba confiesa que no le sorprendió la homosexualidad de Ricky Martin

Luego de 15 años transcurridos desde el amorío entre la mexicana Rebecca de Alba y el cantante Ricky Martin, muchas personas se siguen cuestionando sobre la supuesta relación que mantuvieron, tras ser revelado que el puertorriqueño era homosexual.

Fue así que el pasado domingo, el conductor Yordi Rosado entrevistó a la modelo con el fin de acabar con las dudas que miles de fanáticos tienen pese al paso del tiempo con respecto a este polémico romance que mantuvieron en su juventud.

"Me ha pasado de todo, ser mal correspondida, me ha sucedido; que me pinten el cuerno, me ha pasado varias veces, que de un día para otro se desaparece el novio del momento, también me ha pasado...", confesó la también conductora al margen de la entrevista.

El primer recuerdo que tiene del cantante, es una imagen en el foro 2 de Televisa, donde se grababa el exitoso programa "Siempre en Domingo", y en el cual participó el integrante del grupo Menudo, en aquel entonces. Ella estaba apenas comenzando su carrera como conductora, pues recordemos que Rebecca es seis años mayor que Ricky.

“Me criticaban muchísimo ¿Cómo andas con un chavito? Después todo mundo me decía, ¿Cuál es la estrategia para andar con el más chavo? Yo decía, hacer lo que te da la gana. A ti te gusta alguien, ve por ello. Casi siempre he tenido que tomar la iniciativa porque no se animan y a mí lo que más me seduce de un hombre es su seguridad, Ricky fue cero inseguro”, dijo.

Por su parte, también explicó que su romance se derivó de una linda relación de amistad que mantuvieron por mucho tiempo, y cuando menos se dieron cuenta, ya se trataban diferente, pues hacían todo juntos. La relación inicio justo cuando el cantante dejó Menudo y se fue a México a iniciar una carrera, haciendo teatro y telenovelas.

“Éramos muy amigos y de ahí nos enamoramos y punto, se dio solito, como que ya eran valores entendidos. Entonces todo mundo respetaba esa pareja porque era reservado, yo también en cuanto a qué éramos. Basta de ponerle etiquetas a las relaciones, si tú estás con alguien que quieres estar, eres correspondido, es como un acuerdo ya entendido".

Entre lo revelado por la guapa de 56 años, compartió que de esa hermosa etapa le queda el recuerdo de su primer auto, un Golf que compró en 1990 y que le sirvió para dejarlo en garantía para que Ricky pudiera rentar un departamento cerca del lugar donde ella residía, para que él pudiera visitarla. (Quiénes han sido las parejas de Rebecca de Alba).

"Entenderse muy bien en todo, sin hacer un gran esfuerzo para sentirse feliz", fue así como de Alba describió su relación con Ricky Martin. También declaró que en cada nueva gira, ella sentía que terminarían tarde o temprano por la distancia.

“Nunca hubo un tema de vamos a cortar ni se habló. Él siempre estaba en una gira y yo haciendo programas y no podía irme con él. Es alguien que nunca se ha mareado por la fama, yo me enamoré de la persona, de su sencillez, de su inteligencia, él está muy en contacto con sus emociones y además supo cuándo parar, porque era un remolino todo el tema de la fama y viajar por todo el mundo. Estaba agotado, se dio un descanso y se fue a la India. Las idas y regresadas de Ricky y yo fueron varias veces, pero la más fuerte donde estuvimos más unidos que nunca, fue en ese tour de 'Livin la vida loca', porque lo puede acompañar más tiempo”.

Tiempo antes de que el guapo cantante revelara que es homosexual en el año 2010, Rebecca de Alba explicó que luego de dar por terminada la relación, hablaron del tema, sin embargo, ella no se sintió nada sorprendida con la sorpresa que había puesto de cabeza a todo Latinoamérica.

“¿Qué importa si lo sabía o no lo sabía? ¿Qué importa si te enamoras perdidamente de una persona que tiene otra preferencia sexual, si te es fiel y te respeta? ¿Qué importa si una persona es gay, si lo que vale la pena es de qué está hecha, qué valores tiene, qué te aporta, qué te da, el valor de su vida?”, manifestó.

Y es que después de todo, también se corrió el rumor de que Rebecca también era gay, pues resultaba lógico para muchos que la pareja se apoyara para encubrir su verdadera orientación sexual.