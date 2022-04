Rebecca de Alba demuestra que Raúl Velasco tenía su lado amable al creer en ella

Rebecca de Alba, de 57 años de edad, deja en claro que Raúl Velasco no es como lo han pintado últimamente, prueba de ello es que compartió una foto con una anécdota la cual le hizo recordar que el conductor mexicano siempre creyó en ella mucho antes de ser la famosa que es hoy en día.

Fue en una ceremonia realizada en Acapulco en la década de los noventa cuando Rebecca de Alba tuvo una presentación a lado de Raúl Velasco, en ese tiempo ya era una reconocida reina de belleza, pues así empezó su carrera, pero el presentador de Siempre en Domingo le dijo que podría ser una comunicadora exitosa, pues él veía madera, algo de lo que hoy en día está eternamente agradecida.

"No puedo creer esta fotooooo!! Nunca la había visto ! Gracias a @julioperezaguiar Aquí estoy en 1991 en primer Festival Acapulco con mi querido amigo y mentor (DEP) , Raúl Velasco quien me dijo 5 años antes de esta imagen; tú tienes madera de comunicadora , te invito a trabajar conmigo! Lo demás es historia", escribe en la foto la guapa rubia.

Y es que como muchos ya lo saben, Raúl Velasco ha sido criticado en varios videos, por haber sido una persona muy "aventada" con sus invitadas en Siempre en Domingo, desde criticar su figura, hasta llegar a coquetear con ellas, por lo que a los internautas quienes han observado los videos, no les gustan del todo las acciones que cometía.

Regresando con la foto, Rebecca de Alba se ve de lo más hermosa, con un vestido negro con dorado, un cabello alborotado, así como una belleza física de impacto, pues no por nada representó a su natal Zacatecas en varios certámenes donde era la ganadora.

"Me encantaba esa moda de vestidos con canutillo y aretes largos!!! Siempre Bella!!!", "Lindos, esos programas con el Carisma del señor Raúl", "Te ves hermosa en esa foto, tu vestido precioso. Siempre me has parecido super atractiva", "Que hermosas palabras y deseos...si. Duda por eso me #Encantas #Mefascinas #Teadmiro por ser tan dulce,buena y tierna", escriben las redes.

