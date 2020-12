México.- Como de costumbre, este domingo se vuelve a revelar una nueva entrevista del programa de Yordi Rosado para YouTube y en esta ocasión fue Rebecca de Alba quien se sentó a su lado para hablar sobre diferentes temas de su vida como su relación con Ricky Martin, la pérdida de un bebé y su mala relación con César costa en Un Nuevo Día.

Rebecca dio a conocer que ella y el cantante boricua Ricky Martin comenzaron siendo muy amigos y fue así como se enamoraron, pues el clic llegó de repente tras bastante tiempo juntos, pues de repente comenzaron a hacer todo juntos. "Era tan bonito, éramos tan amigos y ahí nos enamoramos", contó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Ya de ahí hubo ida y venidas. Pero todo se dio solito. Siempre andábamos juntos y todos respetaban mucho como a esa pareja porque éramos muy reservados. Entonces basta de ponerle etiquetas a las relaciones, si tú estás con alguien es porque quieres estar, eres correspondido, es como un acuerdo, un entendido", agregó.

Al ser cuestionada sobre el tema de las preferencias sexuales de Ricky Martin, ella reveló que después de haber salido y terminado, mientras seguían siendo amigos, ella comentó que no fue ninguna sorpresa para ella, pues era algo que ya sabía y explicó que a ella no lo importó enamorarse de una persona con otra preferencia, ya que "lo que vale la penas es la persona, lo que te aporta, lo que te da y el valor de su vida".

Rebecca de Alba habla con Yordi Rosado sobre su relación con Ricky Martin

Cabe recordar que hace un tiempo ella reveló que había perdido un hijo con Ricky Martin y para él fue de lo más doloroso de su vida, un dolor que nadie podría imaginarse. Sin embargo, esta difícil pérdida la vivió junto a él, por lo que la sobrellevó de una mejor manera.

Por si fuera poco, reveló que ambos tenían planes de casarse y hasta Ricky estuvo a punto de adquirir el anillo de compromiso para dárselo, pues eran "una pareja que querían hacer una vida juntos".

Entre otros temas, la conductora dio a conocer que tuvo una muy mala experiencia con César Costa en el programa Un Nuevo Días, hasta el grado de no hablarse fuera de las grabaciones. Según comentó que durante tres años se llevaban muy bien, pero después sucedió algo en donde decidió alejarse de él.

"Entonces estábamos al aire en un programa matutino donde hablábamos del buen humor y de la vida y de todo y era genuino, pero ya entre él y yo eso no se compartía. Entonces eso te da mucho estrés y es un desgaste, y ha de cuenta que ya llegó el día en que pude irme porque murió nuestro jefe", compartió Rebecca con Yordi.

De la misma manera, afirmó que duró mucho tiempo aguantando ese trabajo, pero ya no estaba a gusto, debido a la actitud de su compañero. "Si estás en un trabajo donde tienes faltas de respeto constante, o te engañan con tu sueldo o te das cuenta que están haciendo cosas chuecas, y no va contigo, en serio, ve todas las alternativas que puedes tener", dijo.

Finalmente, reveló que ya no había nada más que decir y hacer sobre eso y simplemente decidió irse de ahí. "A nivel profesional fue la mejor decisión que puede haber tomado. Crecí, trabajé en otros países, descubrí varias Rebeccas, viví en la vulnerabilidad, me fui a España a tocar puertas. Eso me ayudó", finalizó.