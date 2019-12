Rebecca de Alba no sabe conducir; estalla productor contra ella

La conductora Rebecca de Alba, conductora de televisión originaria de Zacatecas, realmente no sabe hacer su trabajo, señala Daniel Urquiza, productor de la serie Hair Empire, en YouTube, proyecto para el cual él la contrató para trabajar.

En distintos portales de noticias se informa que Daniel Urquiza estalló contra Rebecca de Alba, ya que no dio una en la grabación para la que la contrató.

Según Urquiza, Rebecca de Alba fue contratada para ser conductora de la segunda temporada de Hair Empire, pero la grabación no resultó como el productor esperaba.

Hablando sobre el tema de Rebecca de Alba como empresario me sentí defraudado porque realmente ella incumplió en un contrato”, menciona Urquiza.

Urquiza se siente decepcionado de Rebecca, respecto a su papel como conductora, ya que la joranada en las grabaciones se alargó por culpa de ella.

Como no dabas, ni una ni tienes idea de cómo conducir un reality, pues se alargó hasta altas horas de la noche, porque no sabes conducir, porque no dabas una, por eso…", menciona Daniel.