Rebecca de Alba revela que perdió varios bebés y uno de ellos de Ricky Martin, su expareja

México. Rebecca de Alba, conductora originaria de Zacatecas, México, en entrevista con la revista Caras confiesa que se embarazó varias veces, mismas que perdió a sus bebés, y uno de ellos fue del cantante Ricky Martin.

Rebecca de Alba comparte con toda la actitud que ha tenido varias parejas sentimentales e intentó también tener hijos, pero esto no fue posible y no lo lamente, ni se victimiza, puesto que así es la vida.

Quisimos hacer una familia, quedé embarazda y lo perdimos, pero él fue un hombre que se involucró absolutamente", dice Rebecca al recordar la relación sentimental que tuvo años atrás con Ricky Martin, de quien perdió un hijo.

Además, la guapa rubia que se dio a conocer en los certámenes de belleza en su natal Zacatecas a mediados de los años ochenta, refiere que estuvo con el famoso cantante de temas como Vuelve porque "conectaron".

Desde los 18 que él tenia y yo 24, la amistad se convirtió en ser pareja y yo creo que él vivió su proceso y un día decidió que no tenia que estar conmigo ni con una mujer."

A pesar de no haberse convertido en mamá, Rebecca de Alba se define como una mujer completa y realizada a traves de sus vivencias, trabajo, la familia y también las relaciones que ha tenido y la han marcado de muchas maneras.

En la misma entrevista, Rebecca comparte que no le incomoda que la gente dude y hable de cuáles son sus preferencias sexuales. Todo lo toma con calma y diversión. "Me da igual lo que piensen, eso me hace mas interesante, si dudan de mis preferencias sexuales", menciona.

