Rebel Wilson sale del closet a los 42 años y presenta a su novia

La última relación que mantuvo Wilson fue con el empresario Jacob Busch , misma que terminó en febrero de 2021. Hacia finales del mismo año destapó que no estaba en búsqueda de una nueva relación y había estado disfrutando el tiempo con sus amigos, enfocándose en sí misma, pero abierta a cualquier posibilidad.

Cabe destacar que, hace algunos meses Rebel Wilson ofreció una entrevista para People en la que destacó que se encontraba feliz y en un lugar increíble, haciendo referencia a su nueva relación, aunque en ese momento no lo expresó claramente, hasta ahora.

La protagonista de Pitch Perfect dio a conocer de manera oficial que está saliendo con la diseñadora de modas Ramona Agruma , publicando una fotografía a su lado, misma que fue tomada durante la alfombra roja del After Party de Vanity Fair en los Oscar de 2022.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.