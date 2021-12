Reboot de Sex and the city deja impactados a sus fans por la muerte de un personaje principal

Estados Unidos.- "And just like that..." el reboot de Sex and the city está causando revolución y el primer capítulo ha dejado a todos impactados con su final, y es que uno de los personajes principales de la trama ha muerto.

El exitoso programa de HBO regresó con una nueva temporada estilo reunión para la plataforma de streaming HBO Max cargado de sorpresas. Carrie Bradshaw [Sarah Jessica Parker], Miranda Hobbes [Cynthia Nixon] y Charlotte York [Kristin Davis] regresaron al reparto, a excepción de Samantha Jones [Kim Cattrall], que optó por no regresar.

Además, regresaron los favoritos de los fans; Mr. Big [Chris Noth], Evan Handler, David Eigenberg, Mario Cantone y Willie Garson, éste último fallecido en septiembre a causa de cáncer de páncreas.

Pero el gran impacto de la serie fue la sorpresiva muerte de Mr. Big, quien sufrió un infarto durante el primer episodio, dejando a todos muy molestos, asegurando que fue el programa perfecto para darle un reboot, pero no hacerlo con tan trágico inicio.

Al respecto, un representante del proyecto confesó que el personaje ya estaba en riesgo desde la última temporada y una vida extravagante, repleta de excesos, hizo que fuera todavía más difícil salir adelante con respecto a su salud desde su último ataque cardíaco.

Por otro lado, Sex and the city sigue siendo todo un éxito, se trata de una las series más populares desde su lanzamiento. La serie se estrenó en 1998 y se basó en el libro de Candace Bushnell, logrando seis temporadas, dos películas y dos reboots; "The Carrie Diaries" y "And Just Like That", que constará de 10 episodios.

Leer más: Así es la costosa colección de bolsos de Galilea Montijo ¡Está valuada en millones!