Recamarera VIP. Kimberly Flores limpia su hogar con coqueto disfraz

Kimberly Flores de 32 años de edad está levantando las más bajas pasiones en redes sociales y es que se disfrazó de recamarera.

Y es que la esposa de Edwin Luna lo está dando todo por el todo en su cuenta de Only Fans, donde le va muy bien.

Para quienes no lo saben Kimberly Flores desde hace años ha preparado su espectacular físico que emociona a cualquiera, empezando por su pequeña cintura.

Leer más: Tal y como lo hiciera la Princesa Diana, Adamari López lució majestuosa con su vestido de la venganza

Fue por medio de Instagram donde Kimberly Flores aparece como recamarera y paseando por la bella cocina de su hogar.

Como era de esperarse los fans de Kimberly Flores le dijeron de todo a la mujer por la tremenda belleza que se carga desde hace años.

"Jaja no pensé que tuviera onlyfans dijo por qué tiene billete", "Kim ven para acá hoy amaneció nublado y no tengo ganas de hacer limpieza por favor", "Kim yo te admiro muchísimo, pero esto ya no ..eres Muy bonita pero creo yo que ya esto no es para ti", le escriben a la modelo.

Leer más: Cincuentona y atractiva. Andrea Legarreta festeja su cumpleaños 50 con porte

Kimberly Flores también acapara miradas cuando se deja ver en traje de baño, pues al igual que otros artistas es amante de la playa donde luce su tremenda belleza.

Video de TikTok: Mi papá me puso el nombre de su amante