"Recen mucho por mí", pide Grettell Valdez previo a la cirugía para amputarle parte de su dedo

Fue en el 2018, cuando la mamá de Santino (hijo que tuvo con Patricio Borghetti), confesó ante varios medios de comunicación, haber tenido una lucha contra el cáncer, "me hicieron un trasplante y todo está perfecto", expresó en ese momento. "Lo mío fue una cosa en un millón, fue una herida donde trasmutó, nadie de mi familia padece de esta enfermedad, ni por parte de mi mamá, ni por parte de mi papá, fue una muy mala suerte".

Grettell Valdez también agradeció a sus fans que han estado orando por ella : "de repente, uno se siente un poco solita y los afectos de cariño que me han hecho llegar ustedes, mis amigos que me escriben, que se alarmaron un poquito de esto, pero voy a estar bien, estoy en muy buenas manos".

Asimismo, aclaró que la parte que le quitarán "no es un cáncer, ahorita es una verruga que es un virus que, efectivamente, si no lo quitamos, transmuta".

"Si tienen que cortarme parte del dedo", reiteró la ex esposa del conductor de televisión Patricio Borghetti. "Todo va a estar bien, esto es un proceso que apareció hace casi cinco años, era un cáncer".

Después de la cirugía les prometo que les voy a hacer toda una reseña de cómo me fue, les pido que recen mucho por mí.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.