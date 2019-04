Rechazan a Salma Hayek para dar vida a María Félix

Una famosa productora mexicana rechaza a Salma Hayek para que sea ella quien interprete a María Félix en un próximo proyecto suyo, porque ya está muy grande, dice. Carmen Armendáriz es quien trabaja en la idea de llevar a la pantalla la vida de la actriz fallecida.

En entrevista con distintos medios en Ciudad de México, entre ellos "La Cuchara", Armendáriz es cuestionada sobre quién finalmente sería la mujer que encarnaría a María Félix y se da a conocer que posiblemente Sandra Echeverría sería quien la encarne en la ficción.

Carmen Armendáriz considera que Sandra es parecida en mucho a María Félix, quien murió el 8 de abril de 2002, fecha del mismo día en que nació.

Sandra tiene la estructura de María; yo ha había platicado con ella antes de esto, ya me hizo pruebas de todo; es disciplinada y entregada a su trabajo."

Armendáriz, cuestionada por el motivo por el cual Salma Hayek no daría vida a Maria Félix, dijo:

Está grande, necesito a alguien que me dé desde los veinte hasta los sesenta, setenta; Salma no me los da ya; es excelente actriz, productora, pero está grande.”