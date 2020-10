Recoditos y Los Sebastianes se arriesgan con tema controversial

Con una transmision previa al lanzamiento de su nuevo sencillo las bandas Los Recoditos y Los Sebastianes se unieron por primera vez en una colaboración oficialmente.

A través del canal de YouTube de Banda Los Recoditos se inició a las 21:30 horas (horario del Pacífico), la transmisión en la que participaron los vocalistas de ambas agrupaciones. La noche del 8 de octubre se dieron cita vía zoom por parte de Los Recoditos Samuel Sarmiento, Eduardo Loaiza y Rafael González; mientras que de Banda Los Sebastianes se enlazaron Andrés Padilla, Armando Celis y Rafael Kelly.

Como moderador estuvo Johar Villarreal, quien puso en aprietos a los cantantes con las preguntas en torno al tema del nuevo sencillo, Mujer moderna.

La melodía expone cómo conquistar a una mujer actual, independiente y que no es fácil de impresionar.

Arriesgado. Ante un tema tan controversial Johar lanzó diferentes cuestionamientos a los cantantes quienes coincidieron en el hecho que hoy en día ya no es tan fácil enamorar a una mujer moderna.

Rafael Kelly destacó que desde la primera vez que habló con el director musical de la agrupación Saúl Plata le mencionó que sería muy complicado.

Va a ser algo complicado, porque por el simple hecho de hablar de las mujeres es algo complicado, porque las mujeres son muy complicadas y más con un tema tan controversial, porque ya ahorita con el feminismo y todo eso en sí ya es un tema delicado. Pero nunca me imaginé que fuera a quedar así el tema y al parecer a la gente que se lo he puesto aquí en casa les ha gustado y esperemos que también no sea la excepción con toda la gente”, refirió.