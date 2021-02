¿Reconciliación? Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebraron San Valentín juntos

México.- Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebraron este año San Valentín juntos, aunque no de manera presencial, sino de manera virtual, esto a casi un año de haberse separado de manera oficial y haberlo anunciado a través de sus respectivas redes sociales, donde después se dio a conocer que lo hacían en los mejores términos y su prioridad era su hija Kailani.

Hace algunas horas la actriz, e hija de Eugenio Derbez, compartió a través de sus historias en Instagram que mantuvo una videollamada con su ex, quien estuvo al lado de su hija Kailani durante este 14 de febrero.

Padre e hija se unieron para que Aislinn tomara una fotografía que más tarde se volvería viral entre sus seguidores, esto debido a que sintieron una gran emoción de verlos juntos en este día tan especial, sin embargo, han dejado claro en todo momento que lo que ahora buscan no es regresar, sino el bien de la pequeña.

"Presumiéndonos nuestros valentines dates (citas de San Valentín)", fue el mensaje que añadió Aislinn en la fotografía en la que aparecen muy contentos y también podemos ver que ella pasó el día al lado de la actriz mexicana Martha Higareda.

Por ahora, la expareja y padres de la pequeña Kailani, siguen demostrando que son muy buenos padres y después de su separación su prioridad sigue siendo la pequeñita, lo cual denota gran madurez por parte de ambos y seguramente esto seguirá de esta manera, pues han aprendido a dejar de lado cualquiera de sus diferencias.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann fueron unas de las parejas favoritas del público dentro del mundo del espectáculo, por lo que al decidir tomar caminos separados, pero asegurando que se seguían queriéndose, causaron gran tristeza entre sus seguidores, quienes no podían dejar de hablar sobre el tema en las redes sociales.

Después de su separación, ambos experimentaron gran madurez, a pesar de que cada uno vivió su duelo de manera distinta, sí que demostraron ser los mejores padres, ya que esto siempre fue su mayor prioridad.

Durante uno de su podcast, Aislinn rompió el silencio y reveló los motivos por los cuales se separó de Mauricio y lo que dijo fue que tenían planes muy diferentes y no iban por el mismo camino, lo que sin duda hizo que lo que tenían llegara a su final.

En La magia del caos, la hija mayor de Eugenio Derbez compartió las razones de su divorcio con Santiago Molano, un experto colombiano en relaciones humanas y todos entendieron qué era lo que realmente había sucedido.

"Amo al papá de mi hija, con todo el corazón. Lo amo y siempre lo amé, incluso cuando se acabó el enamoramiento nos seguíamos amando impresionante, pero empezó a pasar eso, que decíamos es que 'tú vas para acá', 'yo voy para acá', 'tú crees esto' y 'yo creo esto'", comentó.

"No está funcionando, no está siendo compatible, no hay compatibilidad mental en muchos aspectos y eso no significa que te tengas que quedar", fue lo que pensaba en aquel momento la actriz.

"Para nosotros siempre fue 'nos amamos y nos respetamos impresionantemente y por eso estamos haciendo lo que hacemos?. No hay que matarse, no hay que odiarse. Todo el mundo cree que al terminar una relación hay drama y claro que no", también dijo tras tomar la decisión de separarse por el bien de ambos.

La ruptura de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sigue dando de qué hablar, pues siempre se mostraron como una pareja muy feliz y estable, sobre todo tras el nacimiento de su única hija, aunque sí que muchos notaron que algo sucedía en "De viaje con los Derbez", donde afirman que tenían muchas discusiones.