¿Reconciliación? Lorenzo Méndez publica foto con Chiquis Rivera y luego la elimina

Felices y enamorados, así se ven Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera en la fotografía que el cantante subió a Instagram, y que eliminó poco tiempo después.

La relación de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez , que ya parece toda una telenovela, vuelve a agregar un capítulo más a la historia de amor y desamor, pues el cantante publicó una foto en compañía de su ex esposa, misma que eliminó de su cuenta casi al instante, aunque los fanáticos siempre al pendiente lograron darse cuenta y empezaron a crear especulaciones.

Luego de casarse en 2019, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez vivieron un matrimonio lleno de altibajos y muchos escándalos, que eventualmente los llevaron a separarse el pasado mes de septiembre de 2020.

Fue la misma Chiquis Rivera quien lo confirmó a través de su cuenta de Instagram, a través de una publicación que también eliminó.

La hija de la fallecida Jenni Rivera, pidió a sus seguidores y a la prensa respetar la privacidad de ambos y dijo que no haría declaraciones al respecto, pero quien no respetó el acuerdo de la privacidad fue el mismo ex vocalista de La Original Banda el Limón, al publicar una fotografía que da pie a una posible reconciliación.

Mientras que se desconoce la fecha en que la foto fue tomada, o si esta es reciente, Lorenzo Méndez compartió un bello momento que compartió en compañía de Chiquis Rivera, mismo que borró de su cuenta casi al instante, creando confusión y rumores.

Se trata de una foto en la que ambos disfrutan de un viaje en una zona con nieve. En esta, los dos está a bordo de un vehículo de motor, ambos bien cubiertos del frío con grandes abrigos y guantes, y a pesar de llevar cascos para protegerse de un accidente, en las poses de ambos se puede notar una gran felicidad de estar junto al otro.

Esta es la foto que Lorenzo Méndez publicó con Chiquis Rivera, misma que eliminó casi al instante

Mientras que algunos habían creado especulaciones de que la pareja podía regresar, como muchos lo esperan, otros aseguran que se trata de un intento por parte de él de conseguir un poco de atención.

Esto último se respalda con una reciente publicación de Chiquis Rivera a través de Twitter, en la que, si bien no menciona a Lorenzo Méndez, muchos aseguran que pudiera tratarse de una indirecta bastante fuerte hacia él.

“Todo lo que haces por atención es el motivo por el que no te doy la mía”, se lee en el tweet de Chiquis Rivera, en una imagen con un mensaje escrito en inglés y traducido al español.

La indirecta muy directa generó en las respuestas al tweet una discusión bastante variada en opiniones, pues mientras hay quienes apoyan la manera de pensar de Chiquis, otros consideran que fue innecesariamente dura con Lorenzo, pues sólo publicó un recuerdo de los dos juntos. Asimismo, la critican por hacer lo contrario a lo que dice en la publicación, pues al responder, aunque sea de manera indirecta, le da la atención que él quiere.

Por su parte, en otra publicación hecha por Lorenzo Méndez, los fanáticos no dejaron pasar el hecho del misterio post que había hecho y eliminado, pidiéndole en los comentarios que explique qué sucede actualmente entre él y Chiquis Rivera, aunque como es de esperarse, no ha dado ninguna respuesta aclaratoria.