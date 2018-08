Reconocen a Germán Lizárraga en Billboard Latin Music Showcase

Mazatlán.-Se celebró por primera vez en México el Billboard Latin Music Showcase. El espectáculo se ofreció en el Palacio de los Deportes la noche del viernes. Acudió una gran cantidad de artistas invitados. En la lista figuran Claudio Alcaraz, Lupillo Rivera, Maite Perroni, Dulce María, The Rebeldes, Pablo Montero, José Manuel Figueroa, Juan Solo, La Sonora Dinamita, Fly the Band y Humbe. En la gala se reconoció la trayectoria del sinaloense Germán Lizárraga, líder de la banda Estrellas de Sinaloa.

Declaración

“Me parece excelente que hayan hecho los premios por primera vez en México, porque hubo mucha gente. Me ha tocado estar en Miami, Las Vegas, en Puerto Rico, y nunca había visto tanta gente, fue algo muy positivo”, compartió en entrevista con EL DEBATE por vía telefónica desde su hotel en la Ciudad de México.

El sinaloense se dijo sorprendido y resaltó que no esperaba la distinción.

“Es algo que ni yo mismo me lo creo, porque son galardones internacionales que premian a los mejores músicos, cantantes, compositores. Algo bueno hemos hecho en la música a lo largo de casi 70 años porque a mí me entregaron ese premio. Estoy contento de que se hace por primera vez en México.”

Sus inicios en la música

El músico y fundador de la banda El Recodo recordó que se inició hace 68 años en la música, cuando tan solo tenía 11. “Empecé de niño. Mi primera tocada fue en el pueblo El Coyonqui de La Noria, en diciembre de 1949. Estaba estudiando música en el pueblo de El Recodo y se enfermó uno de los músicos de la banda que mi papá había dejado porque se había robado una muchacha. A mí me recomendaron y lo cubrí. Resulta que los músicos tocaron una canción que sí me sabía, pero en otro tono, y pues, la regué. Aun así gané 12 pesos.”

Lo más nuevo

El clarinetista comparte que están promoviendo el sencillo Para qué la ropa. Iniciarán el trámite para obtener sus visas e iniciar presentaciones en Estados Unidos. Junto con la banda realizará en México una serie de entrevistas a varios medios.

El artista expresó sentirse muy emocionado y agradecido de que el 24 de julio, la Lotería Nacional editara una serie con el rostro de su padre, Cruz Lizárraga, fundador de la banda El Recodo.

“Es muy satisfactorio para toda la familia, contentos de que son 23 años de su muerte y aún se le siga recordando”, concluyó.