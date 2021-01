"Reconozco que hice mal y le ofrezco una disculpa", dice Vicente Fernández a la joven que le tocó el pecho

México. Un verdadero escándalo se ha suscitado en el mundo del espectáculo mexicano a raiz de que salió a la luz pública una fotografía en la que se ve al cantante Vicente Fernández tocando en el pecho a una joven. Ahora él habla al respecto. "Reconozco que hice mal y le ofrezco una disculpa."

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, don Vicente Fernández expresa que no fue su intención provocar un momento como el que todos han visto a través de la fotografía que se ha viralizado, se manifiesta apenado y ofrece disculpas a la joven.

Yo vi la foto y efectivamente, puse mi mano primero en el estómago y subí la mano, encontes toman la foto, si algo tengo es respetar al público. Pido una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado bien en mi carrera. Reconozco que hice mal, no se si fue bromenado, no sé, le ofrezco una disculpa de todo corazón pero no lo hice con intención, de haber sido así, no lo hago alli", dice "El charro de Huentitán" sobre el tema.