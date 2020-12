Recordando los mejores looks de Emma Coronel del 2020

Emma Coronel de 31 años de edad desató la locura en redes sociales durante todo este 2020, pues se hizo muchos cambios de look, pues como influencer sabe muy bien que debe verse espectacular, es por eso que te mostraremos los mejores looks de la chica originaria de Durango que desata la locura con sus publicaciones.

Desde febrero Emma Coronel empezó hacer publicaciones, en Instagram donde se dejaba ver con peinados de ensueño, el primero fue con lo que parece un vestido blanco y con un peinado tipo recogido para atrás con el cual se miraba demasiado guapa, además de un maquillaje demasiado bello, pues sus ojos se miraban muy bien, además de unos aretes muy extravagantes.

En mayo la esposa de Joaquín Guzmán Loera apareció con un cabello en proceso de decoloración, además de unas sombras en color ladrillo o chedrón el cual se le miraba como una princesa de fantasía, mientras que unos aretes al parecer en dorado a penas se podían ver en la imagen.

Para el cumpleaños 31 de Emma Coronel en julio de este año, la también influencer se dejó ver con una corona y un abrigo negro digno de una verdadera reina, además usó un labial en color rojo el cual resaltaba muy bien en la cara de la bella Emma Coronel quien para muchos es una diosa.

Emma Coronel muy guapa con su look/Instagram

Y es que Emma Coronel siempre quiere sorprender a sus fans con sus desafiantes looks, los cuales, se convierten en tendencia de la noche a la mañana, pues la duranguense sabe muy bien que es lo que sus fans quieren ver de ella en cuestión de moda.

Emma Coronel y su maquillaje de lujo/Instagram

"Quítate tu que llego la caballota la diva la potra la Reyna eres una belleza", "Creo que eres extremadamente hermosa y podría estar enamorado de ti. No puedo evitarlo, solo tu belleza es suficiente para atraer a un hombre y volverlo loco. Eres realmente hermosa y única y me encantaría conocerte", le escribieron a Emma Coronel por los cambios de look.

Emma Coronel con su radiante vestido lila/Antonio Carrillo

Para finales de este mes, Emma Coronel se volvió a convertir en noticia, pues apareció vestida de novia gracias al salón de belleza Lumaran, quien la quiso como modelo de campaña, dejando a todos hipnotizados por su belleza, ya que se miraba demasiado hermosa con su vestido blanco y un perfecto peinado, por si fuera poco la figura de Emma Coronel es de envidia total.

Emma Coronel imponente en su cumpleaños/Instagram

Pero esa no fue la única sesión de fotos que le hicieron a Emma Coronel, pues en otra publicación días después apareció con un vestido lila con el cual sus fans le hicieron saber que dicho diseño era perfecto para despedir el año, ya que se miraba demasiado lujoso, pues fue diseño por Benito Santos un grande en el mundo de la moda, quien ha trabajado con artistas de talla internacional y reinas de belleza.

Emma Coronel vestida de novia muy guapa/Antonio Carrillo

Emma Coronel no solo es una celebridad en Instagram, también lo es en Tik Tok, donde han salido algunos videos a la luz donde la ex reina de belleza aparece cantando corridos, además aparece sin maquillaje algo que causó asombro en su momento por lo guapa que se miraba Emma Coronel, además se le ve cantando un corrido, donde en plena grabación aparece un cuadro donde su esposo Joaquín Guzmán Loera aparece retratado.

Cabe mencionar que Emma Coronel es una mujer que no le gusta mostrar mucho de su vida privada, pues de inmediato los haters se le van con todo, además Emma Coronel prefiere hacer el bien con su fama, prueba de ello es darle publicidad a los negocios pequeños.