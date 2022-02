Recostada en una cama, la mazatleca Lorena Herrera presume sus curvas en un bikini negro

México. ¡Lorena Herrera luce nuevamente su figura de impacto¡ La cantante mazatleca aparece ahora recostada en una cama y presume sus curvas en un bikini negro y como era de esperarse, "le llueven" halagos.

Lorena Herrea es una de las rubias más guapas en el mundo del espectáculo de México y con su belleza ha "inhundado" la pantalla del cine y televisión durante más de treinta años de carrera.

Pero Lorena también es dueña de un cuerpo espectacular que ha logrado a base de mucha disciplina, puesto que el ejercicio lo practica todos los días sin excepción, lo ha comentado en varias entrevistas.

En un reciente video que Lorena coloca en Instagram se muestra en un bikini negro que resalta sus curvas y lo titula así: "Un besito para desearles feliz noche y agradecer sus lindos comentarios! Desde mi habitación del @liveaquacancun y un poquito de nuestra celebración de 15 años de cxxasados @assadroberto."

Y es que Lorena está celebrando por 15 años de matrimonio con Roberto, por lo que ambos decidieron viajar a Cancún para pasar días inolvidables en el marco de su aniversario de casados.

Lorena Herrera comenzó su carrera artística como modelo participando en certámenes de belleza como "The Look Of The Year" y "Miss Bikini International" y de acuerdo a información en su biografía, ha actuado en alrededor de sesenta películas, entre ellas Cocaína, El arrecife de los alacranes y El abrigo de mink.

La actuación de Lorena Herrera también se ha visto en decenas de telenovelas, por citar algunas Muchachitas, El premio mayor y más recientemente Un poquito tuyo, además ha destacado como cantante con temas como Plastik, Flash y Soy la más.