Recuento de la evolución que Margot Robbie ha tenido en los últimos años en el cine en Hollywood

León, Guanajuato.- Margot Robbie es una de las actrices más populares y cotizadas de los años más recientes, en la época actual ha sido nominada en dos ocasiones a los premios Oscar. Nació en Australia, en Dalby, Queensland, un 2 de julio de 1990, hoy cumple 32 años de vida. En diversas ocasiones ha liderado las listas de mujeres más guapas del cine, personalidades más influyentes y actrices más hermosas y mejor pagadas de la industria hollywoodense.

Margot Robbie es una actriz que es considerada multifacética, ella no se encasilla en un estilo de personaje, tiene las tablas y las herramientas para interpretar en un escenario y en pantalla grande a diversos personajes. No solamente es una chica que realiza cine desde la pantalla, sino detrás de ella, también se ha formado en la industria del cine, como una talentosa productora.

Tiene más de dos docenas de películas estrenadas. Es mayormente reconocida por su papel de Harley Quinn en el Universo Cinematográfico de DC, pero su carrera en el cine tiene muchas facetas como actriz ante una historia.

La infancia de Margot Robbie fue en su mayor parte en una granja de Dalby, Queensland, desde pequeña comenzó a trabajar para apoyar en los gastos de su hogar, tras el abandono de su padre. Cuando cumplió 17 años de edad se mudó a Melbourne, en busca de seguir su sueño de prepararse como actriz, formalmente a esa edad comenzó a laborar.

Sus primeros papeles fueron: coprotagónico en “Vigilante” y protagónico en ICU. La televisión australiana fue el medio por donde Margot Robbie se consagró como estrella nacional australiana, participó en comerciales y la invitaban a programas de T.V. Margot Robbie fue personaje principal de la serie Neighbours la serie más vista en la historia australiana, lo que fue un gran impulso para la llegada de la actriz a la ciudad de los Ángeles, California, Estados Unidos, a donde se mudó para conquistar Hollywood.

En 2011 su primera participación importante en la industria del cine estadounidense lo obtuvo en la película “Pan Am”, pero la escena que la catapultó en la memoria de la industria del cine fue su participación en el filme “El Lobo de Wall Street”, a lado de Leonardo Dicaprio. Después los éxitos llegarían como el agua, sus películas en Hollywood comenzaron a catapultarla a la fama internacional.

Filmes como: “Focus” (2015), una siguiente nominación al Oscar por “I, Tonya”. Interpretó personajes en las siguientes películas: “Mary Queen of Scots”(2018), “Once Upon a Time in Hollywood” (2009) y “Bombshell”(2019), “Aves de Presa”, “El escuadro suicida”, entre muchas más y ahora su papel más reciente será el de darle vida a la muñeca más popular del mundo Barbie, su carisma, belleza, talento y escultural cuerpo la vuelven la Barbie viviente, pronto se verá su actuación a lado de Ryan Gosling en la pantalla grande.

En su paso en la historia del cine también ha fungido en su papel detrás de cámaras como productora, ella ha participado en esta categoría en las películas: “Terminal”, “Birds of Prey”, en este filme interpreta por segunda ocasión a Harley Quinn. Produjo también; “Dreamland” y “Promising Young Woman”.

Hoy se celebra su vida y su cumpleaños número 32, críticos de cine han asegurado que tiene mucho que dar en el cine tanto como actriz que, como productora, además de que su belleza sigue siendo motivo de considerarla uno de los rostros más hermosos del cine internacional, en 2014, fue nominada por la revista Esquire como: “Mujer viva más atractiva”.

Próximamente se estrenará en cine su participación en el filme de Barbie, ya se han filtrado algunas fotos y la audiencia ha enloquecido, se espera que esta película de grandes ganancias a las taquillas del cine. Hasta entonces, fans esperan con ansias volver a ver a la preciosa Margot Robbie quien cumple un año más de vida este 2022.