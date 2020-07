Recuerda a Joan Sebastian con música, en su quinto aniversario luctuoso

Hace cinco años una noticia rompió el corazón de millones de personas, Joan Sebastian había fallecido. Por 17 años el "Poeta del Pueblo" luchó contra el cáncer de huesos. "El Rey del Jaripeo" o "El Huracán del Sur" no solo cantaba, sino que además recitaba poemas en cada una de sus canciones, todas con una gran historia. Hace cinco años el mundo musical perdió a una de sus grandes estrellas, pero gracias a cada uno de sus hijos, el legado de Joan Sebastian no ha muerto, sigue.

En sus respectivas redes sociales, los hijos de Joan Sebastian han compartido diversos mensajes en memoria de su progenitor, con motivo de su quinto aniversario luctuoso. Cabe mencionar que el día de hoy fue lanzado le álbum "Atemporal", con canciones inéditas del inmortal "Poeta del Pueblo".

Zarelea Figueroa Ocampo escribió en un post de Instagram, donde compartió un video donde se puede escuchar la voz de su padre, al darle unas lecciones para montar a caballo.

Desde hace cinco años tu silla está vacía, hace cinco años vi como desplegabas tus alas y cerrabas tus ojos hermosos, esos ojos que en mis madrugadas con suerte y después de tanto pensarte, logro ver en mis sueños y me siguen dando la paz que necesito.

"Hace cinco años te llevaste la mitad de mi alma contigo, desde entonces he tenido que aprender a amarte sin verte, sin tocarte, sin abrazarte. No ha sido fácil, la vida sin ti no ha sido fácil papá pero la fé, la esperanza de volverte a ver y el amor que me dejaste han sido mis mejores aliados para seguir. Sigue brillando allá arriba papito. Te ama: Zare ❤️".

Por su parte Julián Figueroa publicó un video donde le dedica a su padre Joan Sebastian, una canción llena de sentimientos. "Ninguna combinación de palabras, podría describir lo mucho que te amo y lo agradecido que estoy por haber sido testigo de tu hermosa luz".

Espero que a través de el lenguaje musical, pueda reflejar un poco más lo mucho que te amo Joan Sebastian, tu luz vive eternamente en mi alma.

Joana Marcelia Figueroa Espín agradeció a su papá por todo lo que vivieron juntos. En su post compartió una foto que le tomó a su progenitor, en un verano feliz que disfrutraron al sur de España.

Increíble que hoy se cumplan cinco años desde que partiste de este mundo terrenal, y yo no sé si el tiempo ha pasado muy rápido o muy lento.

"Gracias, papá, porque en solamente 15 años vivimos cosas que muchos no viven en toda una vida. Gracias por hacer de mí una mujer de bien, gracias por guiarme con tu ejemplo de fortaleza, honestidad, responsabilidad, y nobleza. Pero sobre todas las cosas, gracias por darme y sembrar tanto amor en mí. Te llevo conmigo siempre. Te amo".

Joan Sebastian fue despedido como todo gran artista se merece. Tras cinco días de funerales fue sepultado allá en el pueblo que tanto amaba, Juliantla, ese pueblo en la montaña donde tenía su cabaña y su razón de ser, ese pueblo en la montaña que de luz de sol de baña cada amanecer.

Con respecto al álbum "Atemporal", la familia de Joan Sebastian busca continuar el legado y esencia de "El Poeta del Pueblo", ya que esta producción discográfica contiene todas esas melodías en las que trabajó arduamente y que quedaron guardadas esperando el momento para ser compartidas.

El álbum tiene 12 exquisitas canciones, entre estas un dueto con Angélica María, quien tuvo un papel muy importante en los comienzos de la carrera musical de "El Rey del Jaripeo". Cabe recalcar que por primera vez un disco de Joan Sebastian incluye dos poemas: "Atemporal" y "Me voy a comprar un perro", que muestran el don que tenía para escribir los más bellos versos, creando poemas únicos y llenos de sentimientos.

