Recuerdan a Karla Panini la traición a Karla Luna con Américo Garza

Una usuaria de Instagram, tomando como referencia el llamado de las autoridades de salud a quedarse en casa ante la contingencia por la pandemia de Coronavirus (COVID-19), mandó un meme a Karla Panini donde junto a una foto con su esposo Américo Garza, se puede leer: "quédate en casa, así como te quedaste con el esposo de tu amiga".

Karla Panini, quien junto a su mejor amiga Karla Luna conformaba el exitoso dúo cómico "Las Lavanderas", no dudo responder a esa usuaria de Instagram quien le mandó ese meme por mensaje privado, "que bonitos salimos, fue uno de los días más felices de nuestra vida".

Ante los constantes ataques e insultos, la ex Lavandera optó por cerrar su cuenta en Instagram y abrir otra que mantiene en modo privado.

Asimismo en una cuenta de Twitter que abrió, Karla Panini manifestó:

Ya no me veo contestando a cada insulto que me digan, ya no me veo escuchando cada queja de los que me rodean, ya no tomo responsabilidades que no me corresponden.