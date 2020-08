Recuerdan en redes sociales cuando Belinda descargó su enojo en contra de Ha*Ash

Belinda y Ha*Ash protagonizaron hace unos años una pelea con palabras en el reality show de talentos "Me pongo de pie". Esta controvertida escena fue "revivida" en redes sociales luego de que en La Voz México, programa donde la novia de Christian Nodal es coach, le puso a una de las participantes de su equipo una de las canciones de las hermanas Hanna y Ashley.

Todo ocurrió en el 2015 en el programa "Me pongo de pie" que se transmitía por Univisión. En una de las emisiones dos integrantes del equipo de Ha*Ash interpretaron el tema "Bella traición" de Belinda, sin embargo, los participantes no se supieron muy bien la letra de dicho tema, lo que provocó la molestia de la cantante (quien era juez en este show).

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"La letra no se la sabían, me cambiaron toda la letra de la canción, no sé cuánto tiempo tuvieron para prepararlas, pero le echaron ganas, eso lo aprecio mucho, pero no le voy a dar los 25 puntos a ninguna", manifestó Belinda. Ante esto Hanna Nicole, una de las cantante de Ha*Ash, trató de defender a las participantes de su equipo:

Algo que queremos aclarar es que se aprendieron la canción ayer en la tarde y ninguno de los dos escucha la música de Belinda.

La integrantes de Ha*Ash hizo enojar a Belinda con su comentario, quien dijo ante sus palabras: "si yo me meto a un concurso tengo la obligación de respetar al artista y pues estas niñas no me respetan en lo absoluto, aunque ellas no escuchen mi música es una falta de respeto subirse a un escenario, no saberse la canción y lo único que tienen que decir es: 'es que no escuchan la música de Belinda'. ¡señores!, están en un concurso y se tienen que aprender la canción así sea de Espinoza Paz, de Cristian Castro, de Belinda, de quien sea".

Belinda les hizo saber a las hermanas de Ha*Ash, que era su obligación preparar a sus concursantes. Posteriormente en una pausa que hizo el programa, la novia de Christian Nodal expresó ante los medios de comunicación:

Yo no escucho la música de Ha*Ash, no me gusta, pero si me tengo que aprender una canción me la aprendo porque soy profesional.

Posteriormente en una entrevista para el programa Ventaneando, Hanna Nicole comentó sobre lo ocurrido con Belinda: "en los 13 años que llevamos de carrera nunca hemos sido ni irrespetuosas con nadie, ni hemos buscado pleito y no pretendemos hacerlo con Belinda ni con nadie".

También te puede interesar:

Reviven la pelea entre Pati Chapoy y Belinda; la cantante aseguró que nunca daría entrevista a Ventaneando

Menos drama para Ha*Ash y mucho más amor musical

Romance de Belinda y Christian Nodal ¿una farsa de TV Azteca para subir el raiting de La Voz México?