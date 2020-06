Recuerdan personaje de Miley Cyrus en Black Mirror a un año de su estreno

Estados Unidos.- Miley Cyrus se volvió tendencia en Twitter luego de que algunos usuarios de Internet comenzaran a recordar a Ashley O, el personaje que interpretó para la popular serie de Netflix, Black Mirror, en el primer episodio titulado "Rachel, Jack and Ashley Too".

Justo hoy que se cumple un año de su debut en la serie, internautas reviven la teoría de que este personaje está basado en los días en Disney de Miley, cuando interpretaba a Hanna Montana, pues las similitudes entres Ashley y Hanna son demasiadas.

El estreno de la quinta temporada de Black Mirror fue uno de los más esperados del proyecto, ya que esperaban demasiado del primer episodio en el que Cyrus participó, sin embargo, terminó por convertirse en el peor episodio de todas las temporadas de la serie al no llenar las expectativas.

Rotten Tomatoes, sitio especializado en el tema, hizo la revisión del programa y colocó a la quinta temporada como la peor de todas, pues obtuvo un bajo 64% de aprobación en su estreno.

Charlie Brooke, creador de Black Mirror, reveló que por ahora no se encuentra trabajando en la sexta temporada de la serie "por la salud mental del público", ya que el mundo está en crisis por la pandemia de coronavirus desde diciembre del año pasado y no encuentra ideal ver contenidos de este tipo.

He estado ocupado haciendo otras cosas (…), por el momento no sé qué estómago habría para las historias sobre sociedades que se están desmoronando, así que no estoy trabajando en una de esas", dijo Brooke.