Recuerdas a la niña de las trencitas voladoras en "Matilda", así luce en la actualidad

Estados Unidos.- Definitivamente si no miraste la película de "Matilda" en los años 90, no tuviste infancia, esta historia protagonizada por Mara Wilson, enamoró a millones de personas de todo el mundo e incluso después de 26 años de su estreno sigue captando la atención de todos, tanto así que seguramente te preguntarás como lucen los actores en la actualidad, sobre todo alguien en particular conocida como "las trenzas voladoras".

Durante el filme existe una escena icónica donde la malvada maestra Tronchatoro aplica un severo castigo a la pequeña Amanda, una adorable niña que cometió el grave error de ir a la escuela con un par de trenzas. Si recuerdas bien, la maestra se esmeraba por hacer lucir la escuela como una aterradora cárcel y por lo tanto no permitía ese tipo de peinados.

Ante esta situación, no lo dudó ni un solo segundo y tomo a Amanda por las trenzas para después girarla a toda velocidad y lanzarla por los aires, como si se tratara de un deporte olímpico. Esta escena se convertiría en una de las favoritas pues además de ser bastante dramática tuvo un agradable final, pero si hablamos de ella tenemos que mencionar a Jacqueline Steiger, quien entonces tenía 8 años de edad y protagonizó esta escena convirtiéndose en las "trenzas voladoras".

En aquella época, Steiger era una pequeña niña rubia de lentes que derrochaba ternura cada vez que hablaba, sin embargo, no podrás como luce el día de hoy pues es toda una bella mujer.

Recuerdas "Matilda", así luche hoy la niña de las trencitas/ Instagram

Las famosas trenzas ya no forman parte de su look pero sigue llevando esas gafas que tanto al caracterizan, además que puedes seguir viendo en ella aquel rostro inocente.

Cabe señalar que Steiger ganó mucha popularidad luego de su pequeño papel en "Matida", incluso tuvo la oportunidad de participar en la película de "Daniel el travieso", sin embargo, ella tomó una decisión diferente a lo que muchos esperaban y eso era retirarse de las cámaras para llevar una vid a normal. Aún así, podría decirse que sigue en el mundo de la ficción ya que trabaja en la empresa Comic Con en San Diego, Estados Unidos.