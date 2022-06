¡Recurre a las leyes mexicanas! David Zepeda reacciona al video donde según, intenta conquistar a fan

Hace unos días, en redes sociales fue filtrado un video del actor mexicano David Zepeda, donde aparentemente estaba tratando de conquistar a una fan llamada Tabata. Según esta persona, el galán de telenovelas, de 48 años de edad, le comenzó a mandar mensajes privados a través de Instagram, luego de ver una fotografía suya mostrando sus piercings.

En el video que Tabata compartió en su cuenta en TikTok, se ve a David Zepeda grabándose con su celular frente a un espejo y mandándole este mensaje:

Hola, Tabata bella ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo va Cancún? Saludos a tu familia, te mando besos. Me encantaría verte personalmente muy pronto, cuídate, hermosa. Te ves espectacular con esos piercings, ¡oh yeah!

Según ella, su intensión al dar a conocer dicho video que tituló, "Cómo olvidar cuando le mostré mis piercings a David Zepeda", no era exhibirlo, sino compartir con sus seguidores, la reacción del también cantante y modelo al ver sus piercings.

Ante esto, David Zepeda ha reaccionado con un mensaje donde deja entrever, que podría demandar a esta persona, así como a todas aquellas que difundan conversaciones o imágenes privadas.

En las stories de su cuenta en Instagram, el actor originario de Nogales, estado de Sonora, México, compartió el Artículo 211 Bis del Código Penal Federal:

"A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días de multa".

Cabe mencionar que este artículo al que hace mención David Zepeda, forma parte del capítulo 1 "Revelación de secretos", del título novelo "Revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática", del Código Penal Federal, en materia de protección de información privada.

Te recomendamos leer:

Por otra parte, varias usuarias de redes sociales, aseguraron haber recibido este tipo de videos de parte de David Zepeda. "Ja, ja, ja, ese bato también me mandaba mensajes así", "a mí también me hablaba y me mandó un video en el mismo lugar, con el mismo outfit y todo", "ay, a mí también me intentó ligar el ruquillo" y otros comentarios más.