Red Hot Chili Peppers lamenta la muerte de su ex guitarrista Jack Sherman

Jack Sherman, guitarrista del primer disco de la banda Red Hot Chili Peppers, falleció a los 64 años de edad. La lamentable noticia fue dada a conocer por la misma agrupación de rock californiana a través de sus redes sociales.

Nosotros, los de la familia Red Hot Chili Peppers, quisiéramos desearle a Jack Sherman que navegue sin problemas hacia los mundos del más allá, ya que ha fallecido. Jack tocó en nuestro álbum debut y en nuestra primera gira por Estados Unidos. Era un tipo único y le agradecemos todos los momentos buenos, malos y intermedios. Paz en la plataforma de boogie.

De momento se desconocen las causas de la muerte de Jack Sherman, quien fuera guitarrista de la agrupación Red Hot Chili Peppers. El músico se unió al grupo en 1983 para reemplazar al guitarrista Hillel Slovak. En 1984 grabaron el álbum homónimo "Red Hot Chili Peppers" y escribió varias de las canciones del segundo disco "Freaky Styley", antes de ser sustituido en 1985.

Con esta fotografía Red Hot Chili Peppers recordaron a Jack Sherman.

Posteriormente Jack Sherman colaboraría con Red Hot Chili Peppers en otros discos como "Mother’s Milk" de 1989, además de trabajar con Bob Dylan en su álbum "Knocked Out Loaded" de 1986, así como en varios obras de estudio de George Clinton.

Cabe recordar que el guitarrista Hillel Slovak, cuando Red Hot Chili Peppers tenía que grabar su álbum debut, optó por dedicarse a otra banda, What Is This?, que también se disponía a registrar su álbum. Fue en ese momento cuando Jack Sherman se convirtió en el guitarrista de la agrupación.

La banda se aventuró a su primera gira; Jack Sherman y el vocalista Anthony Kiedes tuvieron constantes peleas, por lo que el grupo despidió al guitarrista y regresó Hillel Slovak. Con éxitos como "Give it away" o "Californication", Red Chili Peppers ha vendido más de 80 millones de discos, y en 2012 ingresaron en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

