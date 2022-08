Red de Periodista de Coahuila, México, reprochan supuesta agresión de Pablo Montero a una reportera

El cantante del Regional Mexicano, le dijo que borrara el video o de lo contrario, no podría salir del lugar donde se llevó a cabo la conferencia de prensa . En su momento de ira, Pablo Montero causó daños al equipo de trabajo de la corresponsal de "Ventaneando".

Pablo Montero se molestó con la reportera , luego de que le preguntara si ingresaría a un centro de rehabilitación, esto por sus problemas con el alcohol . Ante esto, el también actor le pidió a Italia Herrera, no hacer preguntas que no venían al caso. Posteriormente, forcejeó con ella para quitarle el celular con el que había grabado su reacción , al hacerle la pregunta antes mencionada.

El pasado fin de semana, el cantante mexicano Pablo Montero protagonizó un altercado con una reportera llamada Italia Herrera , quien labora en Azteca Noreste y es c orresponsal del programa "Ventaneando" en el norte del país. Esto ocurrió al final de una rueda de prensa que tuvo el intérprete con varios medios de comunicación, momentos antes de su presentación en la Feria de Saltillo 2022 , en la capital del estado de Coahuila, México.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

