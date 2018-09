El eufórico reencuentro del elenco de "Amigas y Rivales"

En 2001 salió al aire la telenovela "Amigas y Rivales" bajo la producción de Emilio Larrosa, consiguiendo un éxito rotundo y catapultando las carreras de sus protagonistas como Ludwika Paleta, Angélica Vale, Michelle Vieth, Adamari López, Arath de la Torre, Gabriel Soto, Rodrigo Vidal, Johnny Lozada, entre otros. Varios de estos actores tuvieron un reencuentro que ha causado furor y nostalgia.

El reencuentro de "Amigas y Rivales" se llevó a cabo en el programa "Un Nuevo Día", donde estuvieron Maky Soler, Michelle Vieth, Rodrigo Vidal, Johnny Lozada, Adamari López y Gabriel Soto, quien aunque no pudo estar presente, sí se enlazó a la emisión matutina.

La reunión de "Amigas y Rivales" se dio para festejar los 40 años de carrera artística de Adamari López, quien es titular de la emisión matutina de la cadena Telemundo.

Angélica Vale también fue protagonista de la telenovela y no acudió por su ajetreada agenda de trabajo, pero envió un video para felicitar a su amiga por su larga trayectoria.

Queridísima comadre, no sabes el coraje que tengo de no poder estar ahí. Mi plan era ir, abrazarte, poder felicitarte y estar contigo, llevarte a tu ahijado; pero por cuestiones de trabajo no pude estar ahí.