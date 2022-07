Refuerzan seguridad en concierto de Stray Kids en Oakland, California, ante amenazas de una anti fan

Los conciertos en Atlanta, Georgia y Fort Worth, Texas, fueron pospuestos, luego de que Felix, I.N y Lee Know, dieran positivo a Covid-19. Posteriormente, la boy band perteneciente a la cuarta generación del K-Pop, tuvo conciertos en Los Ángeles y Oakland, California.

Hasta el momento, el Departamento de Policía de Oakland no ha informado si lograron dar con el paradero de esta anti fan.

Afortunadamente, no ocurrió ningún incidente durante el concierto de Stray Kids , sino todo lo contrario. Tanto los Idols como STAY, disfrutaron de un extraordinario show.

Previo a este concierto, una anti fan con el usuario en Twitter @nakiiioni, l anzó fuertes amenazas en contra de los integrantes de Stray Kids . "Dispararé a Changbin" o "cuando vea a Stray Kids, traeré el arma más grande que tengo", son algunos de los comentarios que alarmaron a STAY y tras ser reportada esta persona , las autoridades correspondientes no se quedaron de brazos cruzados .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

