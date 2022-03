¡Regalo inolvidable! Esta es la canción que le regaló Juan Gabriel a Luis Miguel cuando era un niño

Leer más: Lucero Mijares sorprende con exóticos looks de drag queen

Tristemente, el adiós de Juan Gabriel fue la última vez que Luis Miguel pudo destacar su cariño por él, a pesar de no poderlo despedir de manera presencial, le hizo llegar una gran corona de rosas blancas de nada más y nada menos que 500 elementos, que estuvo en la primera fila de su funeral.

Luis Miguel fue uno de los pocos artistas que lograron un regalo tan pesronal por parte de Juan Gabriel , aunque éste no estuvo involucrado por mucho tiempo en su carrera, formó parte importante de su lanzamiento como el Sol de México; su tema terminó formando parte de los grandes éxitos de su primer disco.

A pesar de que en ese momento no se le consideró como escritor del tema, debido a que su compositor de cabecera era Juan Carlos Calderón, fue todo un éxito de los fanáticos de Luis Miguel, quien en aquel momento planeaba convertirse en una gran estrella.

Dos de los íconos más importantes de la música mexicana son Juan Gabriel y Luis Miguel, pero no sólo su talento y gusto por el arte los unen, hay una historia que muy pocos conocen y que evidenció lo bien que ambos se llevaron, un gesto seguramente inolvidable.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.