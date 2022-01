Regina Blandón, actriz de la "Familia P. Luche", manda mensaje a quienes se rehúsan a vacuna Covid

Antes las fiestas decembrinas y la variante Ómicron, inició la cuarta ola de contagios de Covid-19, enfermedad que en México ha dejado más de 300 mil personas muertas y más de cinco millones a nivel mundial. Famosos como Regina Blandón, han usado sus redes sociales para pedir a la población vacunarse contra el virus SARS-CoV-2.

A través de las stories de su cuenta en Instagram, la joven actriz mexicana quien formó parte de la exitosa serie "La Familia P. Luche", donde interpretó a la niña rara de la familia, "Bibi P. Luche", hizo un atento llamado a los antivaxer (antivacunas): "ya, ya chole, ¿no?".

O sea, les pega más fuerte el Covid y todo el mundo se está contagiando ahorita.

Regina Blandón de 31 años de edad y ex esposa del comediante Roberto Flores, comentó que las personas quienes se rehúsan a vacunarse "no pueden cruzar fronteras, no pueden entrar a lugares, es un poco egoísta, la verdad, porque es la única manera en que vamos a salir de esto, así que, por favor, no sean así".

De igual manera, con su sentido del humor, manifestó que al final solo quedarán en este mundo las personas aburridas.

"Pongan ustedes que haya algo malo en la vacuna y nos morimos todos, pues ya, nos morimos todos los vacunados y ustedes se van a quedar solos y con gente muy aburrida, antivaxer, la verdad, entonces, muertos estaremos mucho mejor que ustedes que se van a quedar solos con esa gente ¡No sean así!".

Cabe mencionar que la actriz originaria de la Ciudad de México, dio a conocer hace unos días mediante sus redes sociales, haberse contagiado de Covid-19 y afortunadamente ya estaba saliendo de esa enfermedad.

Por otra parte, la variante Ómicron es comparada con el sarampión por su alto grado de contagio. De acuerdo con el doctor Rafael Bojalil Parra, investigador del Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), esto representa un importante riesgo de contagios de SARS-CoV-2, sobre todo en países como México, en donde se ha vacunado con esquema completo al 56 por ciento de la población.

Externó que es mucho más contagiosa que las anteriores, incluyendo la variante delta, debido a que coloniza sobre todo bronquios y la parte superior del tracto respiratorio, a diferencia de las conocidas previamente que lo hacen en pulmones y generan enfermedad más grave.