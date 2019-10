Regina Blandón acusada de plagio por estar en ¿Quién es la máscara?

Vaya sorpresa se llevó la actriz Regina Blandón luego de que varios internautas se le fueran encima en redes sociales por haberla tachado de plagio después de participar en el programa ¿Quién es la máscara?, donde se disfrazó de zorro.

Por su parte Regina después de haber sido atacada decidió dar la cara y mandó un mensaje a su detractor, a quien le dijo desconocer de donde provenía el diseño, ya que ella solo participó en la emisión, pues fue invitada.

"Mira, yo no tenía idea, bastante trabajo me costaba vestirme con una botarga y no sabíamos nada. Una disculpa. Pero qué chida la playera y qué talentoso tu amigo y ojalá este tuit le sirva de promoción para sus diseños. Gracias por avisar", escribió Regina.

Mientras tanto algunos internautas apoyaron a Regina por sus disculpas y comentaron su publicación pues como todos saben la actriz a estado alejada de los escándalos durante mucho tiempo, pues es más reciente fue cuando decidió separarse de Roberto Flores.

Mira, yo no tenía idea, bastante trabajo me costaba vestirme con una botarga y no sabíamos nada. Una disculpa. Pero qué chida la playera y qué talentoso tu amigo y ojalá este tuit le sirva de promoción para sus diseños. Gracias por avisar. https://t.co/M8Hgwt9oMZ — Regina Blandón (@ReginaBlandon) October 7, 2019

"No le hagas caso, esta en búsqueda de atención", "Plagio es cuando lucras con algo, ella no está vendiendo la playera, solo la usa", "Primero que muestre los registros de autor a su nombre", le escribieron a la actriz.

Cabe mencionar que hace unos días Regina desató la locura en redes sociales al aparecer con María León en su nuevo video musical donde apareció dándose tremendos besos con ella y el actor Carlos Ferro, causando emoción entre sus fans, pues la actriz sacó su lado más sexy.

Por si fuera poco Regina se encuentra soltera en estos momentos y está disfrutando su soltería al máximo, pues prefiere centrarse más en ella misma que conocer a alguien más pues como se dijo al principio prefiere mantener una especie de duelo tras su separación con el comediante.