Regina Blandón comparte su apoyo al aborto legal y provoca opiniones divididas en redes sociales

Todo un debate ha surgido al buscarse despenalizar el aborto en el estado de Veraruz. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó en contra del proyecto que obliga al Congreso de Veracruz a modificar su Código Penal local, con el fin de despenalizar la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia. La actriz Regina Blandón se pronunció al respecto.

Con cuatro votos en contra por parte de ministros de la Primera Sala de la SCJN, se desechó el proyecto del ministro Juan Luis González Carrancá, con el que se buscaba reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal estatal de Veracruz, al considerar que criminalizan el aborto y atentan contra los derechos de las mujeres.

En sus redes sociales Regina Blandón mostró su apoyo al aborto legal, causando muchas opiniones divididas. "El debate no es: aborto o no aborto, es: aborto legal o aborto clandestino (como dijo Fernando Bonilla). Es una cuestión de salud pública, no de convicciones personales. La maternidad debe ser una decisión, no una obligación. El que se despenalice el aborto, no te obliga a abortar, pero el que no se despenalice, sí te obliga a ser madre. Por eso, aborto legal ya".

Asimismo Regina Blandón manifestó en su post: "nosotras decidimos, derechos para todas". Algunos de sus seguidores apoyaron sus palabaras y otros más lanzaron críticas en su contra. "El aborto es un crimen, es un ser humano, mejor promue los anticonceptivos, que decepción contigo", "solo por esto te voy a dejar de seguir, no vamos en la misma sintonía", "no Regina, no estoy de acuerdo, en ningún país donde se aprobó el aborto disminuyeron, aumentaron por qué se volvió un método anticonceptivo. El debate debería ser el que dice la constitución, proteger la vida".

La actriz Aislinn Derbez apoyo las palabras de Regina Blandón con respecto al aborto legal: "es absurdo generalizar cuando los casos son infinitos y tan personales (desde un descuido irresponsable hasta una terrible violación), en algunos puede sonar razonable y en otros no, el punto es proteger y respetar el derecho al libre albedrío de lo que cada quién elige para su propia vida y por supuesto como todo en la vida, toda decisión tiene un precio con sus beneficios o consecuencias".

En las stories de su cuenta en Instagram, Reginal Blandón compartió un video donde comentó: "si quieren ver comentarios retrógradas les invitó a que pasen a mi último post, si tienen ganas de engancharse en un debate, pásenle".

¿Qué dicen los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz?

El artículo 149 del Código Penal de Veracruz establece que "comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo en cualquiera de sus etapas", mientras que el artículo 150 fija sanciones a las mujeres que provocen o consientan que se les practique un aborto.

Por último, el artículo 154 señala que el aborto no es un delito en casos: violación o inseminación artificial no consentida e imprevisión de la mujer embarazada, siempre y cuando se practique en un límite de 90 días de gestación, haya peligro de muerte para la mujer o si el producto padece algún tipo de malformación física o mental.

Actualmente la interrupción del embarazo sólo es legal en Ciudad de México y Oaxaca hasta las 12 semanas de gestación, si bien todos los estados autorizan el proceso en casos de violación, por lo que la resolución del día de hoy se consideraba crucial en la lucha por los derechos de las mujeres, ya que daría pie a que organizaciones civiles lleven a juicio los Códigos Penales estatales que criminalicen a las mujeres que decidan ejercer su derecho a interrumpir el embarazo.

